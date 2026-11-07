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Altın ve Gümüşte 2027 senaryoları netleşiyor: Dev kurumlardan dikkat çeken fiyat tahminleri

08:54, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:00, 07/11/2026, Cumartesi
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2027'de altın rekora mı koşacak?

Altın ve gümüş piyasasında gözler 2027 yılına çevrildi. Küresel finans kuruluşlarının yayımladığı son raporlar, değerli metallerde yükseliş beklentisinin devam ettiğini ancak fiyat tahminleri arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu. Altında ons başına 5 bin 400 dolar seviyesi gündeme gelirken, gümüşte 70 doların üzerindeki fiyatlar konuşuluyor. Öte yandan gümüş piyasasında artan üretim ve geri dönüşüm faaliyetleri, gelecek yıl arz fazlası yaşanabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.

Dünya Bankası, UBS ve WisdomTree gibi kuruluşların değerlendirmeleri, yatırımcıların 2027 yılında takip edeceği önemli göstergeleri ortaya koydu. Merkez bankalarının altın alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve küresel sanayi talebi, değerli metallerin geleceğinde belirleyici olacak.

2027'de altın ve gümüş için hangi fiyatlar bekleniyor?

Uluslararası kuruluşların tahminleri, özellikle altın ve gümüşün gelecek yıl nasıl bir seyir izleyebileceğine ilişkin farklı senaryolar içeriyor. Açıklanan rakamlar arasında yıllık ortalama beklentilerin yanı sıra belirli dönemler için öngörülen fiyat hedefleri de bulunuyor.

Öne çıkan tahminler şöyle:
Dünya Bankası:
 2027 yılında ons altın için 4.250 dolar, ons gümüş için 62 dolar yıllık ortalama fiyat öngörüyor.
Analist anketi:
Altında 4.650 dolar, gümüşte 66,75 dolar medyan yıllık ortalama tahmini bulunuyor.
UBS:
Eylül 2027 döneminde ons altının 5.400 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
WisdomTree:
2027'nin üçüncü çeyreğinde altın için 4.789 dolar, gümüş için 70,55 dolar seviyesini işaret ediyor.
State Street:
 Altın için 12 aylık değerlendirmesinde 3.750-4.500 dolar aralığını risk senaryosu olarak öne çıkarıyor.

Tahminler arasındaki fark, değerli metallerde yükseliş beklentisine rağmen küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin henüz netleşmediğini gösteriyor.

Altında 5.400 dolar senaryosu gündemde

Altın fiyatlarına ilişkin en dikkat çekici beklentilerden biri UBS'den geldi. İsviçre merkezli finans kuruluşu, ons altının Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceği tahminini koruyor.

Ancak diğer kurumların beklentileri daha temkinli bir tabloya işaret ediyor. Dünya Bankası'nın 4.250 dolarlık yıllık ortalama tahmini ile anketindeki 4.650 dolarlık beklenti, UBS'nin öngördüğü seviyenin altında kalıyor.

WisdomTree ise 2027'nin üçüncü çeyreği için 4.789 dolarlık bir fiyat tahmini paylaşıyor. State Street'in 3.750-4.500 dolar aralığındaki değerlendirmesi de piyasada aşağı yönlü risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Altının gelecekteki seyrinde özellikle ABD'deki faiz politikası, doların gücü ve merkez bankalarının rezerv tercihlerinin etkili olması bekleniyor.

Gümüşte 70 doların üzeri konuşuluyor: Ancak arz fazlası riski var

Gümüş piyasasında ise yükseliş beklentilerinin yanında dikkat çeken bir risk de bulunuyor. WisdomTree'nin modelinde ons gümüş için 2027'nin üçüncü çeyreğinde 70,55 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Analist anketi 66,75 dolarlık, Dünya Bankası ise 62 dolarlık yıllık ortalama fiyat tahmininde bulunuyor.

Bununla birlikte gümüşün geleceği yalnızca yatırım talebine bağlı değil. Güneş enerjisi, elektronik ve diğer sanayi alanlarında kullanılan metalin fiyatında üretim miktarı ve endüstriyel tüketim arasındaki denge büyük önem taşıyor.

Metals Focus'un değerlendirmesine göre 2026 yılında gümüş piyasasındaki arz açığının daralması, 2027'de ise tablonun arz fazlasına dönüşmesi mümkün. Artan maden üretimi, geri dönüşüm faaliyetleri ve sanayide gümüş kullanımını azaltabilecek alternatif teknolojiler bu ihtimali gündeme getiriyor.

Dolayısıyla gümüşte 70 doların üzerindeki fiyat hedefleri kadar, olası arz fazlasının piyasaya etkisi de yakından izlenecek.

Merkez bankalarının altın talebi sürüyor

Altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurların başında merkez bankalarının alımları geliyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında rezervlerini çeşitlendirmek isteyen resmi kurumlar, altına yönelik talebini sürdürüyor.

Paylaşılan verilere göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının net altın alımı 321 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde altın ETF'lerine 211 ton giriş kaydedildi. Ekim ayında küresel ETF varlıklarındaki artış ise 19 ton oldu.

Buna karşılık külçe altın ve madeni para talebinde yıllık bazda yüzde 19 düşüş yaşandı ve talep 268 tona geriledi.

Bu veriler, bireysel yatırımcıların fiziki altın talebinde zayıflama görülse de kurumsal yatırımcılar ve merkez bankalarının piyasadaki ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

2027'de altın ve gümüş fiyatlarını hangi gelişmeler belirleyecek?

Değerli metallerin gelecek yılki performansında dört temel başlığın öne çıkması bekleniyor:

1. Fed'in faiz kararları:
Altın faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için ABD'deki reel faizlerin seyri büyük önem taşıyor. Faizlerin gerilemesi altına olan ilgiyi artırabilirken yükselen reel getiriler fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.
2. Doların küresel gücü:
 Dolar endeksindeki hareketler, altın ve gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Doların güçlenmesi değerli metaller üzerinde baskı yaratabilir.
3. Sanayinin gümüş ihtiyacı:
Güneş panelleri başta olmak üzere teknoloji ve enerji sektörlerinin gümüş talebi, piyasadaki arz-talep dengesinin şekillenmesinde belirleyici olacak.
4. Merkez bankalarının altın alımları:
Jeopolitik gelişmeler ve rezerv çeşitlendirme politikaları doğrultusunda merkez bankalarının altın talebini sürdürüp sürdürmeyeceği, fiyatların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Yatırımcılar 2027'ye nasıl bir tabloyla giriyor?

Küresel finans kuruluşlarının tahminleri, altın ve gümüşte 2027 yılına ilişkin güçlü fiyat senaryolarının masada olduğunu gösteriyor. Ancak kurumların rakamları arasında önemli farklılıklar bulunması, piyasanın belirsizliklerden henüz uzaklaşmadığını ortaya koyuyor.

Altında merkez bankalarının talebi ve faiz politikası öne çıkarken, gümüşte sanayi tüketimi ile üretim arasındaki denge daha belirleyici olacak. Özellikle gümüş piyasasında olası arz fazlası, yüksek fiyat beklentilerinin önündeki önemli risklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Başlıklar :AltınGümüşDünya Bankası
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Altın ve Gümüşte 2027 senaryoları netleşiyor: Dev kurumlardan dikkat çeken fiyat tahminleri
2027'de altın rekora mı koşacak?
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