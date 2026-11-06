Trump en yakınındaki ismi kapıya koydu: Bazen bazı adımlar atmak zorundasınız

ABD Başkanı Trump, Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin bazı sorularına yanıt verdi.
Trump, Özel Kalemi Wiles'ın yerine neden Miller'ı getirme kararı aldığı yönündeki sorulara yanıt verirken, her iki ismin de çok iyi iş çıkardığını vurguladı.
ABD Başkanı, "Stephen Miller yeni Özel Kalem Müdürü olacak, Susie ise siyasi operasyonların başına geçecek." dedi.
"Bir değişiklik yapmak istedim"
Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyduğu yönündeki soruya Trump, "Bir değişiklik yapmak istedim. Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız. Bence Wiles çok iyi, harika bir iş çıkardı ancak bir değişiklik yapmak istedim." yanıtını verdi.
Trump’ın uzun süredir yakın danışmanları arasında yer alan Miller, Beyaz Saray’da özellikle göçmenlik politikalarının şekillendirilmesinde etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
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