Havalimanında şoke eden manzara: Kirli çorapların arasından binlerce örümcek çıktı

Operasyonun ortaya çıkardığı bir diğer çarpıcı ayrıntı ise örümceklerin Avrupa pazarındaki değeri oldu.

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Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda ortaya çıkarılan olay, yasa dışı yaban hayatı ticaretinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Almanya'ya uçmak üzere hazırlanan iki Alman ve bir Polonya vatandaşının valizleri, gümrük görevlilerinin dikkatini çekti. Yapılan ayrıntılı aramada, binlerce canlı örümceğin kirli çorapların arasına saklandığı belirlendi.

Üç bavuldan binlerce canlı çıktı

Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi'nin (SERFOR) AFP'ye verdiği bilgilere göre, örümcekler üç ayrı bavulda bulundu. Gümrük ekipleri, valizlerdeki olağan dışı hareketliliği fark edince incelemeyi derinleştirdi. Kontrol sırasında farklı boyutlarda binlerce örümcek ortaya çıkarıldı.

Yaban hayatı kontrol teknisyeni Cora Suarez, ele geçirilen canlıların hem küçük hem de büyük örneklerden oluştuğunu belirtti. Suarez, bazı örümceklerin bavulların içinde hareket ettiğinin görüldüğünü aktardı.

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Aralarında henüz bilimsel olarak tanımlanmayan türler var

Operasyonda ele geçirilen örümceklerin yalnızca sayıları değil, türleri de dikkat çekti. Peru'nun farklı bölgelerinden toplandığı belirtilen örümceklerin arasında yumurta, yavru ve yetişkin aşamasındaki canlılar bulunuyor.

Yetkililer, ele geçirilen örneklerden bazılarının bilim dünyasında henüz tanımlanmamış türler olabileceğini bildirdi. Bu durum, kaçakçılık girişiminin yalnızca ekonomik değil, biyolojik çeşitlilik açısından da önemli bir kayba yol açabileceğine işaret ediyor.

Kaçak örümceklerin değeri 1,5 milyon euroyu bulabilir

Operasyonun ortaya çıkardığı bir diğer çarpıcı ayrıntı ise örümceklerin Avrupa pazarındaki değeri oldu. SERFOR yetkilisi Suarez, Avrupa'da tek bir örümceklerin yaklaşık 500 euroya alıcı bulabildiğini ifade etti.

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Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre, ele geçirilen 3 binden fazla örümceğin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon euroya ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Kaçakçılık girişimiyle bağlantılı oldukları belirlenen iki Alman ve bir Polonya vatandaşı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal süreç başlatılması bekleniyor.

Nadir türler yasa dışı ticaretin hedefinde

Peru'da ortaya çıkarılan bu olay, uluslararası yaban hayatı kaçakçılığının doğal yaşam üzerindeki tehdidini bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle nadir ve egzotik türlere yönelik talep, birçok canlının doğal yaşam alanlarından koparılarak yasa dışı ticaretin konusu haline gelmesine neden oluyor.

Uzmanlar açısından büyük önem taşıyan türlerin de ele geçirilen örümcekler arasında bulunması, olayın ekolojik boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.