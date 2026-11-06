Oruç Reis rotayı çevirdi: Türkiye'nin yeni hedefi belli oldu

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Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve petrol ile doğalgaz arama faaliyetlerini uluslararası alana taşımak amacıyla yeni projeler yürütüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin enerji stratejisi, uluslararası yatırımları ve gelecek dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yurt dışındaki faaliyetlerini büyütmek istediklerini belirten Bayraktar, Somali'deki çalışmaların yanı sıra Pakistan'da da yeni faaliyetlerin gündemde olduğunu söyledi.

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TPAO'nun uluslararası faaliyetleri genişleyecek

TPAO'nun büyüme stratejisinin uluslararası ortaklıklar, birleşme ve satın almalar üzerinden şekilleneceğini ifade eden Bayraktar, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki faaliyetlerin artırılacağını, Gabar ve Güneydoğu Anadolu'da aramaların süreceğini kaydetti.

Somali'de sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirten Bayraktar, "Pakistan'a yönelik çalışmalarımız var. Oruç Reis sismik gemimiz şu anda Pakistan açıklarına doğru yolda." dedi.

Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakatın iki ülkeye de yeni çalışma imkanları sağladığını aktaran Bayraktar; Suriye, Irak ve Lübnan'ın deniz sahalarında da faaliyet yürütülebileceğini belirterek, "Çünkü petrol ve doğalgaza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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Yeni sahalara ilişkin kararların ekonomik ve jeolojik koşullara göre verileceğini vurguladı.

"Kerkük-Banyas hattını tehdit olarak görmüyoruz"

Irak ile Suriye arasındaki Kerkük-Banyas Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi ihtimalini değerlendiren Bayraktar, Türkiye'nin alternatif enerji güzergahlarına karşı olmadığını söyledi.

Suriye'nin yeniden yapılanma için büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, "Kerkük-Banyas Boru Hattı'nı bir tehdit olarak görmüyoruz." dedi.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın bugüne kadar tam kapasiteyle kullanılamadığını hatırlatan Bayraktar, hattın Basra'ya kadar uzatılmasını uzun süredir Irak'a önerdiklerini bildirdi.

Türkiye güzergahının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesini 2,5 milyon varile çıkarmayı teklif ettiklerini belirten Bayraktar, Suriye güzergahının da günlük 1 ila 1,5 milyon varil kapasiteye ulaşabileceğini kaydetti. Türkiye hattının maliyet, güvenlik ve istikrar bakımından avantajlı olduğunu ifade etti.

2040'a kadar 500 milyar dolarlık enerji yatırımı

Türkiye'nin "Milli Enerji 2040" vizyonuyla elektrifikasyon odaklı bir dönüşüm hedeflediğini belirten Bayraktar, enerji tüketiminde verimliliğin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Mevcut politikaların devam etmesi halinde 2040'ta günlük 1,2 milyon varile ulaşması beklenen ham petrol ihtiyacını 720 bin varile düşürmeyi, 77 milyar metreküpe çıkması öngörülen doğal gaz tüketimini ise 57 milyar metreküp seviyesinde tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Vizyon kapsamında öngörülen 500 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 200 milyar dolarının kamuya ait enerji ve madencilik şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bayraktar, finansman konusunda Körfez ülkeleri ve Batılı kuruluşlardan ilgi gördüklerini belirtti.

Özellikle nükleer enerji yatırımları için Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kuruluşlarla işbirliği yürüttüklerini aktardı.

Kömürden çıkışta adil geçiş hedefi

Kömür sektöründe 30 binden fazla kişinin çalıştığını hatırlatan Bayraktar, enerji dönüşümünde çalışanların istihdamını koruyacak bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Doğalgaz ve nükleer enerjinin alternatif kaynaklar arasında bulunduğunu belirten Bayraktar, ekonomik koşullar, arz güvenliği ve istihdam dikkate alındığında dönüşümün 10 ila 15 yıl sürebileceğini ifade etti.

Madencilik çalışanlarına yeni beceriler kazandırılması ve bulundukları bölgelerde istihdamlarının sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla çalışma yürütüldüğünü kaydeden Bayraktar, 2040'a kadar 10 gigavat nükleer kurulu güce ulaşılmasının kömürden çıkış açısından önemli olduğunu dile getirdi.

"Yunanistan ile enerji iş birliğine açığız"

Yunanistan ile enerji alanında ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını belirten Bayraktar, Türkiye'den Kıbrıs'a deniz altından elektrik kablosu döşenerek yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin ulaştırılmasının planlandığını anlattı.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ada'daki fuel-oil santrallerinde elektrik üretiminin sona erdirilmesinin hedeflendiğini belirten Bayraktar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) itirazları üzerine teknik konunun siyasi tartışmaya dönüştüğünü ve bağlantıya onay verilmediğini söyledi.

Türkiye'nin, deniz altı bağlantısı üzerinden GKRY'ye elektrik satmak isteyen şirketlere kapasite tahsis edilmesini de önerdiğini ancak teklifin kabul edilmediğini aktardı.

Bayraktar, Türkiye'den Kıbrıs'a doğalgaz boru hattı döşenmesinin de gündemlerinde olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz'de bulunabilecek gazın Ada üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya taşınabileceğini ifade etti.

Bangladeş ve Sudan'da yeni projeler gündemde

TPAO'nun Bangladeş'te ilgilendiği sahalara ilişkin ruhsatlandırma ihalelerinin Mart 2027'ye ertelendiğini açıklayan Bayraktar, Türkiye'nin bu sahalara yönelik ilgisinin devam ettiğini söyledi.

Farklı ülkelerden yeni teklifler aldıklarını belirten Bayraktar, jeolojik koşulların ve yatırım şartlarının uygun olması halinde yeni projelere katılabileceklerini kaydetti.

Sudan ile madencilik, petrol, doğalgaz ve elektrik üretimi alanlarında görüşmeler yürütüldüğünü aktaran Bayraktar, "Sudan, Türk şirketlerinin önümüzdeki dönemde kesinlikle daha fazla faaliyette bulunacağını göreceğimiz ülkelerden biri." dedi.

Cezayir ile doğalgaz anlaşması yenilenecek

Cezayir'in ulusal enerji şirketi Sonatrach ile 1994'ten bu yana iş birliği yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, mevcut doğalgaz sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceğini bildirdi.

Anlaşmayı uzatmak ve tedarik miktarını artırmak istediklerini belirten Bayraktar, gaz alımında rekabetçi fiyat ve güvenilir tedarikin temel kriterler olduğunu söyledi.

Rusya'dan doğalgaz alımının azalmasına karşılık ABD'den tedarikin artmasının fiyat rekabetiyle bağlantılı olduğunu ifade eden Bayraktar, "Daha ucuz gaz, pahalı gaz karşısında rekabet avantajı elde eder." değerlendirmesinde bulundu.

Trans-hazar projesine güçlü destek

Avrupa'nın 2027'de Rus LNG'si ve boru gazı ithalatını sonlandırma planlarına değinen Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde daha önemli rol üstlenebileceğini söyledi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) yıllık 31 milyar metreküp kapasitesinin yaklaşık yüzde 40-45'inin kullanılmadığını belirten Bayraktar, bu yıl taşınması öngörülen gaz miktarının 16-17 milyar metreküp olduğunu aktardı.

Azerbaycan'daki üretim düşüşü nedeniyle yeni gaz kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Bayraktar, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması açısından Trans-Hazar projesini desteklediklerini bildirdi.

Türkmenistan gazının İran üzerinden takas anlaşmasıyla Türkiye'ye taşınmasına yönelik çalışmaların ABD-İran gerilimi nedeniyle durduğunu belirten Bayraktar, başlangıçta takas yöntemiyle gaz akışını sağlamayı, ardından Trans-Hazar hattına zemin oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Akkuyu'da ilk fiziksel başlatma için yıl sonu hedefi

Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santraller için Kanada, Güney Kore, Çin ve Rusya'dan şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü belirten Bayraktar, finansman imkanlarının ve projeleri hayata geçirme kapasitesinin seçimde belirleyici olacağını ifade etti.

Kanadalı AtkinsRealis, Güney Koreli Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ve Rusya'nın Rosatom şirketinin de aralarında bulunduğu firmalarla temasların devam ettiğini aktaran Bayraktar, Kanada ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ise ulusal ve uluslararası kurumların denetiminde yüzlerce testin sürdüğünü bildiren Bayraktar, son günlerde önemli testlerden birinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Bütün testlerin tamamlanmasının ardından ilk fiziksel başlatmanın gerçekleştirileceğini belirten Bayraktar, bunun için aralık ayını, yıl sonundan önceki dönemi hedeflediklerini ve sonraki aşamada üretilen elektriğin şebekeye verilmesinin planlandığını ifade etti.

Rusya'dan motorin tedariki önemli bir seçenek

Küresel motorin piyasasında arz sıkışıklığı yaşandığını belirten Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin rafinerileri ve uluslararası petrol ürünleri ticaretini etkilediğini söyledi.

Türk şirketlerinin Rusya'dan yeniden motorin almaya başladığını düşündüğünü ifade eden Bayraktar, Rusya'dan tedarikin Türkiye açısından önemli seçeneklerden biri olduğunu kaydetti.

COP31'de iklim hedeflerine dikkat çekilecek

Türkiye'nin küresel karbon emisyonlarındaki payının yüzde 1,1 olduğunu hatırlatan Bayraktar, iklim değişikliğiyle mücadelede büyük ekonomilerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin emisyonlarını sıfırlamasının tek başına küresel ısınmayı durdurmaya yetmeyeceğini belirten Bayraktar, Antalya'da düzenlenecek COP31'de bu konuya dikkat çekeceklerini söyledi.

2050 yılında küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi açısından önümüzdeki yılların kritik olduğunu ifade eden Bayraktar, ABD'nin siyasi düzeyde iklim sürecinin dışında kalmasının önemli bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

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