Esnafa 33 milyar liralık ek kredi

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 33 milyar lira ilave ödenek konuldu. Önerge hakkında bilgi veren AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkâra ayrılan 92 milyar liralık Hazine destekli sübvansiyonlu kredi kaynağının 33 milyar lira artırılarak 125 milyar liraya çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.Önergeyle, Halk Bankası aracılığıyla finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması hedefleniyor. Hazine bütçesine eklenen 33 milyar liralık kaynak, esnaf kredilerinin faiz desteğinin finansmanında kullanılacak. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla 165 bin esnaf ve sanatkâra 144 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.