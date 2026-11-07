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Geleceğin mesleklerine yüzde 50 harçlık artışı

Fazlı Şahan04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027'den itibaren dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alan gençler ile meslek lisesi mezunlarının cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı. Mardin'de konuşan Işıkhan, "Üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten bir dönüşümü hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının İşbaşı Eğitim Programları'na katılımında cep harçlığını yüzde 30 artırdıklarını hatırlatarak, "2027 yılından itibaren, aktif iş gücü programlarımız kapsamında; yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlıklarını, yüzde 50'ye kadar yükseltiyoruz" dedi.

MARDİN'DE AÇIKLADI

Işıkhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte Mardin'de "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi" vizyonunu tanıttı. Mardin'in geçmişin birikimiyle geleceğin fırsatlarını buluşturan müstesna bir şehir olduğunu belirten Işıkhan, "Burada bir taş ustasının sabrında, telkârinin ince işçiliğinde, bakıra vurulan çekicin sesinde, insan emeğinin ve ustalığın asırlara meydan okuyan değerini hissedersiniz. Aslında bugün burada konuşacağımız meselenin özünde de tam olarak bu anlayış bulunmaktadır. Zaman değişir, teknoloji değişir, beceriler ve üretim biçimleri değişir. Ancak kalkınmanın merkezinde daima insan, insanın bilgisi, emeği ve alın teri vardır" diye konuştu.

STRATEJİ DEĞİŞEN DÜNYAYA VERİLEN CEVAP

Artık meselenin yalnızca daha ileri teknolojilere sahip olmak, daha temiz enerji üretmek veya daha verimli fabrikalar kurmak olmadığını vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti: "Asıl mesele, bütün bu gelişmeler yaşanırken; insanımızın nerede duracağıdır. Bu büyük değişimin ortaya çıkaracağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl yararlanacak? İşte bugün tanıtımını gerçekleştireceğimiz, uzun bir emek ve çalışmayla oluşturduğumuz “Ulusal Adil Geçiş Stratejisi”, bu sorulara Türkiye'nin kendi şartları, öncelikleri ve kalkınma hedefleri doğrultusunda verdiği kapsamlı bir cevaptır."

İNSANI GERİDE BIRAKAN DÖNÜŞÜM BAŞARILI OLAMAZ

"Bizim anlayışımızda, dönüşümün merkezinde, insan vardır" diyen Işıkhan, "Biliyoruz ki insanı geride bırakan bir dönüşüm, ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın, gerçek anlamda başarılı olamaz. Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten, ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturan bir dönüşümü hedefliyoruz. Bizim kültürümüzde, tabiat, gelecek nesillerin de hakkının bulunduğu ve bize bırakılan bir emanettir. Emeğin hakkını gözetmek, güç durumda olana destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, ortak değerlerimizin temelini oluşturur. Dolayısıyla adil geçiş, bizim için yalnızca ekonomik veya çevresel bir politika değildir. Adil geçiş; kalkınmayı adaletle, teknolojiyi insanla, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin haklarıyla buluşturma iradesidir" ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE KATKI

Geleceğin mesleklerine hazırlık ve nitelikli işgücünün güçlendirilmesi adına önemli bir müjdeyi paylaşan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi; mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının; İşbaşı Eğitim Programları'na katılımında, cep harçlığını yüzde 30 artırmıştık. 2027 yılından itibaren, aktif iş gücü programlarımız kapsamında; yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlıklarını, yüzde 50'ye kadar yükseltiyoruz. Hem gençlerimizin, mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarını destekliyoruz."

Hükümet bir dizi reforma imza attı

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek de ekonominin lokomotif gücü olan, emeğin ve alın terinin temsilcisi işçilerin önemini çok iyi bildiklerini söyledi. Emekçilerin yanında olduklarını her fırsatta ifade ettiklerini belirten Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Onların haklarını korumayı esas alan bir hukuk yapılanmamızın bulunduğunu da özellikle belirtmek isterim. Reformu ilkesel bir değer olarak benimseyen hükümetimiz sendikal hakları genişletti, örgütlenmenin önünde engelleri kaldırdı, kamu görevlerinin toplu sözleşme hakkı tanıdı ve iş sağlığı ile iş güvenliği alanında önemli adımlar attı."

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Başlıklar :Vedat Işıkhanekonomitoplum
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Geleceğin mesleklerine yüzde 50 harçlık artışı
Vedat Işıkhan.
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