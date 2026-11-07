07/11/2026, Cumartesi04:29
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
42

Bildirimler

Fransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildi07 Kasım 2026 00:30 CumartesiSON DAKİKA
Atamalar Resmi Gazete'de: 11 üniversiteye yeni rektör07 Kasım 2026 00:09 CumartesiSON DAKİKA
ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken karar: 'Bazen bazı adımlar atmak zorundasınız'06 Kasım 2026 23:54 CumaSON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Siyasi tutuklu değil06 Kasım 2026 23:34 CumaSON DAKİKA
Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün06 Kasım 2026 23:02 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Fransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildiAtamalar Resmi Gazete'de: 11 üniversiteye yeni rektörKemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Siyasi tutuklu değilBakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görünİçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydi

Kültür Yolu 32 şehre uzanacak

Oğuzhan Ürüşan 04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mehmet Nuri Ersoy.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Belirlenen yeni hedeflere göre Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 32 ile yayılacak. Şehitlerin arşiv bilgileri tek platformda toplanacak. Uludağ’ın dört mevsim turizme açık hale gelmesi için yatırımlar artırılacak. Türk tarihinin önemli isimleri dünya dillerinde tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 2027 yılı bütçesinin 95 milyar 153 milyon 389 bin TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Ersoy, gelecek yıl hayata geçirilecek kültür, sanat ve turizm projelerini açıkladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl altı yeni şehre taşınacak. Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın katılımıyla festival düzenlenen il sayısı 32'ye yükselecek. Festival, bu yıl 25 şehirde, 382 mekânda 5 bin 600'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Ersoy, festivalin dünyanın en büyük kültür ve sanat organizasyonu olduğunu belirtti.

TÜRK DÜNYASIYLA BAĞLAR GÜÇLENECEK

Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kültürel iş birliği Türk Yüzyılı hedefleri kapsamında 2027 yılında da sürdürülecek. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu'nun başlattığı Ulusal Terim Bankası Projesi ile Türkçenin bilim ve teknoloji alanındaki kullanımının geliştirilmesi hedefleniyor. Türk dünyasının ortak tarihini ve kültürel birikimini tanıtmak amacıyla hazırlanan Türk Dünyası Ansiklopedisi'nde madde sayısı 388'e ulaştı. Mobil uygulamayla erişime açılan ansiklopedi, Türk dünyasının ortak kültürel kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Önemli Türk şahsiyetlerinin hayatlarını dünya dillerinde tanıtan yayın çalışmalar da gelecek yıl sürdürülecek.

ŞEHİTLERİN BİLGİLERİ TEK PLATFORMDA

Millî Savunma Bakanlığıyla yürütülen Şehit Bilgi Kapısı projesinde sona yaklaşıldı. Arşivlerde bulunan şehitlere ait bilgiler, yakın zamanda tek bir dijital platform üzerinden erişime açılacak. Uluslararası Atatürk Kongresi'nin 11'incisi de 2027 yılında düzenlenecek. Türk tarihinin önemli isimlerini dünya dillerinde tanıtan yayınlara yenileri eklenecek. Bu kapsamda Mevlâna, Fatma Aliye ve Ahmet Cevdet Paşa serileri gelecek yıl yayımlanacak.

ULUDAĞ 4 MEVSİM CANLANACAK

Uludağ'ın yalnızca kış aylarında değil, yıl boyunca turizme hizmet etmesi hedefleniyor. Bölgede açık spor sahaları oluşturulacak. Doğa ve yüksek irtifa sporlarına yönelik imkânlar geliştirilecek. Yeni yapılaşma yerine sürdürülebilir turizm esas alınacak. Bölgenin imar ve koruma planları ise 1 Eylül'de tamamlanmıştı.

542 CEMEVİNDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na iletilen talepler doğrultusunda 850 cemevinin bakım, onarım ve donatım çalışmaları tamamlandı. Kalan 542 cemevindeki işlemler sürüyor. Deprem bölgesindeki 180 cemevinin ihtiyaçları karşılandı. Öte yandan, özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak. 2026-2027 sanat sezonunda 391 özel tiyatro projesine toplam 116 milyon 396 bin TL kaynak aktarılacak.


Ekonomi
Oruç Reis rotayı çevirdi: Türkiye'nin yeni hedefi belli oldu
Ekonomi
COP31 için dev güvenlik planı: Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Ekonomi
1 milyon TL'ye Türkiye pazarına hazırlanıyor! Sıfır araba alacaklara bütçe dostu yeni model

Başlıklar :Kültür Yolu FestivaliEkonomiplan ve bütçe komisyonu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Kültür Yolu 32 şehre uzanacak
Mehmet Nuri Ersoy.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet