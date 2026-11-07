Kültür Yolu 32 şehre uzanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 2027 yılı bütçesinin 95 milyar 153 milyon 389 bin TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Ersoy, gelecek yıl hayata geçirilecek kültür, sanat ve turizm projelerini açıkladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl altı yeni şehre taşınacak. Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın katılımıyla festival düzenlenen il sayısı 32'ye yükselecek. Festival, bu yıl 25 şehirde, 382 mekânda 5 bin 600'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Ersoy, festivalin dünyanın en büyük kültür ve sanat organizasyonu olduğunu belirtti.

TÜRK DÜNYASIYLA BAĞLAR GÜÇLENECEK

Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kültürel iş birliği Türk Yüzyılı hedefleri kapsamında 2027 yılında da sürdürülecek. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu'nun başlattığı Ulusal Terim Bankası Projesi ile Türkçenin bilim ve teknoloji alanındaki kullanımının geliştirilmesi hedefleniyor. Türk dünyasının ortak tarihini ve kültürel birikimini tanıtmak amacıyla hazırlanan Türk Dünyası Ansiklopedisi'nde madde sayısı 388'e ulaştı. Mobil uygulamayla erişime açılan ansiklopedi, Türk dünyasının ortak kültürel kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Önemli Türk şahsiyetlerinin hayatlarını dünya dillerinde tanıtan yayın çalışmalar da gelecek yıl sürdürülecek.

ŞEHİTLERİN BİLGİLERİ TEK PLATFORMDA

Millî Savunma Bakanlığıyla yürütülen Şehit Bilgi Kapısı projesinde sona yaklaşıldı. Arşivlerde bulunan şehitlere ait bilgiler, yakın zamanda tek bir dijital platform üzerinden erişime açılacak. Uluslararası Atatürk Kongresi'nin 11'incisi de 2027 yılında düzenlenecek. Türk tarihinin önemli isimlerini dünya dillerinde tanıtan yayınlara yenileri eklenecek. Bu kapsamda Mevlâna, Fatma Aliye ve Ahmet Cevdet Paşa serileri gelecek yıl yayımlanacak.

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ULUDAĞ 4 MEVSİM CANLANACAK

Uludağ'ın yalnızca kış aylarında değil, yıl boyunca turizme hizmet etmesi hedefleniyor. Bölgede açık spor sahaları oluşturulacak. Doğa ve yüksek irtifa sporlarına yönelik imkânlar geliştirilecek. Yeni yapılaşma yerine sürdürülebilir turizm esas alınacak. Bölgenin imar ve koruma planları ise 1 Eylül'de tamamlanmıştı.

542 CEMEVİNDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na iletilen talepler doğrultusunda 850 cemevinin bakım, onarım ve donatım çalışmaları tamamlandı. Kalan 542 cemevindeki işlemler sürüyor. Deprem bölgesindeki 180 cemevinin ihtiyaçları karşılandı. Öte yandan, özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak. 2026-2027 sanat sezonunda 391 özel tiyatro projesine toplam 116 milyon 396 bin TL kaynak aktarılacak.

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