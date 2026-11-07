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GİSİAD Londra'da temsilcilik açtı

04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ululslararası diplomasi ve iş dünyası Londra'da buluştu.

GİSİAD, Birleşik Krallık yapılanmasının resmi açılışını Londra'nın tarihî Guildhall binasında yaptı. 650 kişinin katıldığı organizasyonda diplomasi, yatırım ve akademi dünyası bir araya gelirken 3 stratejik iş birliği öne çıktı.

Girişimci İş İnsanları Derneği (GİSİAD), Birleşik Krallık yapılanmasının resmi açılışını Londra'nın tarihi Guildhall binasında gerçekleştirdi. Yaklaşık 650 kişinin katıldığı organizasyonda diplomasi, yatırım ve akademi dünyası bir araya gelirken teknoloji, sağlık ve yükseköğretim alanlarında 3 stratejik iş birliği öne çıktı.

ULUSLARARASI BÜYÜME MESAJI

GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya, Türkiye'nin üretim gücünün ve girişimcilik potansiyelinin uluslararası iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Dursunkaya, "Bizim meselemiz sadece büyümek değil; sağlam büyümek, güven vermek, üretmek ve arkamızda iz bırakmaktır" diye konuştu. GİSİAD UK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bingöl ise İngiltere yapılanmasının ülkeler arasında kalıcı ticari ortaklıklar oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

3 STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

GİSİAD UK'nin Biruni Teknopark, Essex Medical Society ve New Vision University – Derby Campus ile geliştirdiği 3 stratejik iş birliği protokolü öne çıktı. Ulusal ve uluslararası medya temsilcilerinin de ilgi gösterdiği organizasyon, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticaret, teknoloji, sağlık ve eğitim alanlarında yeni ortaklıkların geliştirilmesine yönelik önemli bir buluşma oldu.

İNGİLTERE'DE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

  • GİSİAD UK tarafından Birleşik Krallık'ın Hampshire bölgesinde düzenlenen törenle Türk bayrağı göndere çekildi. GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya, "Hampshire'da ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. GİSİAD UK heyeti, program kapsamında Portsmouth Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek burada medfun bulunan Osmanlı askerlerini dualarla andı.
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Başlıklar :GİSİADEkonomiLondra
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GİSİAD Londra'da temsilcilik açtı
Ululslararası diplomasi ve iş dünyası Londra'da buluştu.
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