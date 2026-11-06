ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması’nın kentsel dönüşüm temalı dördüncü dönemi ödül töreniyle tamamlandı

ÇEİS tarafından ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen Yapı Tasarım Yarışması’nın dördüncü döneminde, Türkiye’nin yapı gündeminin önemli başlıklarından biri olan kentsel dönüşüm tasarımın sunduğu imkânlar üzerinden ele alındı.

Yapı Tasarım Yarışması 2025’in ödül töreni, 3 Kasım’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ÇEİS Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergun Atalay; Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım ile çok sayıda saygın konuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ödüle layık görülen projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

ÇEİS tarafından ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen Yapı Tasarım Yarışması’nın dördüncü döneminde, Türkiye’nin yapı gündeminin önemli başlıklarından biri olan kentsel dönüşüm tasarımın sunduğu imkânlar üzerinden ele alındı. “Kentsel Dönüşüm: Alternatif Arayışlar” temasıyla Türkiye’de yaygın olarak görülen bitişik nizam yapı gruplarına ve mevcut yapı stokunun dönüşüm potansiyeline odaklanıldı.

Geliştirilen projelerde mevcut yapıların güçlendirilmesi ve yeni ihtiyaçlara uyarlanmasından yapıların çevreleriyle kurduğu ilişkinin yeniden düşünülmesine, ortak ve kamusal alanların geliştirilmesinden mevcut dokuya yeni işlevler kazandırılmasına uzanan farklı yaklaşımlar ortaya kondu. Çimento ve beton da bu önerilerde farklı malzemelerle birlikte tasarım ve uygulamanın bir parçası olarak değerlendirildi. Yarışmayla ortaya çıkan yeni fikirlerin sektörün teknik birikimini beslemesi ve çimento ile betonun tasarım ve uygulamadaki olanaklarına yeni açılımlar kazandırması hedefleniyor.

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Nihat Özdemir: Kentsel dönüşüm kentlerimizin geleceğini ilgilendiren ortak bir gündem

Ödül töreninde konuşan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yarışmanın temasına ve Yapı Tasarım Yarışması’nın taşıdığı değere ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin deprem gerçeği ve mevcut yapı stokumuz nedeniyle kentsel dönüşüm, ülkemizin uzun vadeli gündeminde önemli bir yere sahip. Böylesine kapsamlı ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bir konuda farklı uzmanlık alanlarının bilgi ve deneyimiyle katkı sunmasını çok değerli buluyorum. Sektörümüzün gelişimini üretim kapasitesinin yanı sıra bilgi, tasarım, yenilikçilik ve farklı disiplinlerle kurduğu iş birlikleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Bu yaklaşımın önemli bir parçasını oluşturan Yapı Tasarım Yarışması, sektör profesyonellerinin deneyimi ile gençlerin yaratıcı düşüncelerine aynı platformda alan açarak bu alandaki fikir üretimini teşvik ediyor. ‘Kentsel Dönüşüm: Alternatif Arayışlar’ temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, ödüle layık görülen tüm katılımcılarımızı kutluyorum. Önümüzdeki dönemlerde de sektöre ve yapı kültürüne katkı sağlayacak fikirleri ÇEİS olarak desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Mimarlık, Mühendislik ve Akademinin Deneyimli İsimleri Projeleri Değerlendirdi

Yarışmanın değerlendirme süreci; İnşaat Yüksek Mühendisi, P.E., ATTEC Yapısal Tasarım Kurucu ve Yöneticisi Ahmet Topbaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aktan Acar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, M artı D Mimarlık Kurucu Ortağı Dr. Mimar Dürrin Süer ve MAA Kurucusu Yüksek Mimar Melike Altınışık’tan oluşan jüri tarafından yürütüldü.

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Jüri değerlendirmesi sonucunda öğrenci kategorisinde dört, profesyonel kategorisinde ise yedi olmak üzere toplam 11 proje ödüle layık görüldü.

Öğrenci kategorisinde birincilik ödülünü Umay Ezgi Özçelik, Mehmet Tanrıkulu, Mehmet Ali Akdemir, Muhammed Kuyumcu, Yusuf Ekrem Altay, Dilara Aydın, İclal Nilgün Bişgin ve Tarık Doğan’ın yer aldığı ekip, bitişik nizam yapı bloklarına geri dönüştürülmüş bir strüktürel arayüz ekleyerek mevcut yapı stokunun mekânsal olarak zenginleştirilmesini öneren Görünmez Beton projesiyle kazandı. Kurtuluş Atasever ve Melek Kılınç danışmanlığındaki Begüm Özdemir, Selin Bezci ve Efe Kağan Aşık ikincilik, İbrahim Çelebioğlu ve Abdullah Yılmaz üçüncülük ödülünün sahibi olurken, öğrenci kategorisinin mansiyon ödülü Nisa Nur Çapık, Mustafa Kocaman, Engin Can Altun, Ali Yaşar ve Nejat Saygı Öztaşkent’e verildi.

Profesyonel kategoride birincilik ödülünü Erkin Duran danışmanlığındaki Gencay Çubuk, Şükrü Köse ve Helin Gündem, mevcut yapı grubunun yeni arayüzlerle kurgulanan kompozit bir strüktürel sistemle güçlendirilmesini ve kamusal alan kullanımına yönelik esnek, kişiselleştirilebilir çözümler geliştirilmesini öneren Residual Reticulation projesiyle kazandı. Abdullah Çolak danışmanlığındaki Recep Çetin ve Ayşe Feyza Karakoç ikincilik, Berat Harmanşa, Ozan Fırat Öz ve Ahmet Can Çelik üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Profesyonel kategorinin Eşdeğer Mansiyon ödülleri ise İbrahim Kayhan ve Ceren Nur Saygın Balkıs danışmanlığındaki Pınar Kayhan Helvacıoğlu; Bayram Binici danışmanlığındaki Yunus Emre Bolat, Hamza Arslan ve Betül Genç; Berna Şahin danışmanlığındaki İrem Yağmur Seyhan ve Elif Sarıkaya; Sude Turan, Zeynep Bilgenur Avcı ve Tugay Tuncay Can’a verildi.

Yarışma kapsamında profesyonel ve öğrenci kategorilerinde toplam 1 milyon 35 bin TL ödül dağıtıldı.

Yapı Tasarım Yarışması Dört Dönemdir Çimentoyu Tasarımın Gündemiyle Buluşturuyor

İlk kez 2019 yılında düzenlenen ve iki yılda bir farklı bir temayla gerçekleştirilen Yapı Tasarım Yarışması, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmeyi; malzemenin üretim, uygulama ve tasarım potansiyellerini araştırmayı amaçlıyor. Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde düzenlenen yarışma, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında üretilen fikirlerle sektördeki bilgi birikimi ve uygulama kalitesinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.