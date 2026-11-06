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COP31 için dev güvenlik planı: Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak

14:15, 06/11/2026, Cuma
AA
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Antalya'da COP31 için 27 bin 957 personel görevlendirildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için güvenlik hazırlıkları tamamlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, organizasyon kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personelin görev yapacağını açıkladı. Dünya liderlerini ve uluslararası temsilcileri ağırlayacak Antalya'da hava, kara ve denizden geniş güvenlik önlemleri uygulanacak.

COP31 kapsamında Antalya'da görev alacak güvenlik personelinin sayısı belli oldu. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 27 bin 957 personelin yanı sıra AFAD, sağlık ve belediye ekipleri de organizasyon süresince görev yapacak.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekim ayı asayiş verilerini açıkladığı basın toplantısında, COP31 için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Organizasyonun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Şahin, güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personelin görevlendirileceğini belirtti.

Emniyet ekiplerinin 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 26 zırhlı araç ve 12 TOMA'nın yanı sıra çeşitli kara araçları ve motosikletlerle görev yapacağını söyleyen Şahin, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin de araç ve personelle güvenliği sağlayacağını bildirdi.

AFAD, sağlık ve belediye ekiplerinden de personelin organizasyon süresince görev alacağını belirten Şahin, hazırlıkların tamamlandığını ve konukların Antalya'ya gelmeye başladığını ifade etti.

İlk devlet başkanının karşılandığını söyleyen Şahin, "Diğer devlet başkanları da bu hafta sonu itibarıyla gelmeye başlayacak. İnşallah Antalya'ya, Türkiye'ye yakışır başarılı bir programı, bir organizasyonu gerçekleştireceğiz." dedi.

Ekim ayında 10 bin 781 asayiş olayı yaşandı

Şahin, ekim ayında Antalya'da 10 bin 781 asayiş olayı meydana geldiğini, bunların yüzde 99,5'inin aydınlatıldığını bildirdi.

Çalışmalarda, aranan 4 bin 838 kişinin yakalandığını, bunlardan 691'inin tutuklandığını belirten Şahin, 2 bin 979 uygulama yapıldığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1183 operasyon düzenlendiğini dile getiren Şahin, 1303 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 158 kişinin tutuklandığını belirtti.

Şahin, operasyonlarda esrar, kokain ve metamfetaminin yanı sıra çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

​​​​​​​Göçmen kaçakçılığına yönelik 18 operasyon

Şahin, göçmen kaçakçılığına yönelik 18 operasyon düzenlendiğini, 33 organizatör hakkında işlem yapıldığını ve 7 şüphelinin tutuklandığını dile getirdi.

Kentte 9 bin 491 yabancı uyruklu kişinin yasal kalış durumunun kontrol edildiğini belirten Şahin, Antalya'da oturma ve çalışma izniyle yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısının 145 bin 506 olduğunu söyledi.

Vali Şahin, sahil güvenlik ekiplerinin de ekim ayında 589 deniz aracını kontrol ettiğini ve 91 yasal işlem uyguladığını kaydetti.

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Başlıklar :AntalyaHulusi Şahinİklim ZirvesiCOP31güvenlik önlemleri
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COP31 için dev güvenlik planı: Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Antalya'da COP31 için 27 bin 957 personel görevlendirildi
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