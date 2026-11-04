Hangi kamu çalışanları idari izinli sayılacak?

Yedi ilçede görev yapan kamu personelinden, okul öncesinde veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın çalışanlar 11-12 Kasım’da idari izinli sayılacak. Bu iki gün için yıllık izin veya mazeret izni kullandırılmayacak.





Uygulamanın koşulları şöyle belirlendi:

- Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel izin kapsamı dışında tutulacak.

- İzin hakkından yararlanacak personelden, çocuğunun ilgili eğitim kademesinde öğrenim gördüğüne ilişkin beyan alınacak.

- Beyan için ayrıca belge istenmeyecek; gerekli görülürse kurum tarafından doğrulama yapılacak.

- İzinli sayılacak ve görevde kalacak personel, kurum amirlerince 10 Kasım’a kadar belirlenecek.

COP31 organizasyonu, güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, ulaşım, altyapı ve kesintisiz sürdürülmesi gereken diğer kamu hizmetlerinde çalışan kritik personel görevine devam edecek. Bu kapsama girecek çalışanları kurum amirleri belirleyecek.