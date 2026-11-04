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Antalya Valiliği duyurdu: 7 ilçede okullar iki gün uzaktan eğitime geçecek

Antalya Valiliği duyurdu: 7 ilçede okullar iki gün uzaktan eğitime geçecek

20:18, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Antalya Valiliği duyurdu: 7 ilçede okullar iki gün uzaktan eğitime geçecek

Antalya’da 11-12 Kasım 2026’da okulların eğitim düzeni, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle değişiyor. Antalya Valiliği, 7 ilçedeki resmî ve özel okullarda iki gün uzaktan eğitim yapılacağını açıklarken karara dahil olan ilçeler, okul servislerine ilişkin düzenleme ve kadın kamu personelinin idari izin koşulları da belli oldu. Peki Antalya’da 11-12 Kasım 2026’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde uzaktan eğitim yapılacak?

Antalya’da okullar tatil mi sorusu, COP31 Liderler Zirvesi öncesinde Valiliğin yayımladığı genelgeyle yanıt buldu: Yedi ilçede 11-12 Kasım’da yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılacak. Belirli koşulları taşıyan kadın kamu personeli de iki gün idari izinli sayılacak.


Antalya’da okullar tatil mi sorusunun gündeme geldiği 11-12 Kasım 2026 için Antalya Valiliği, yedi ilçedeki resmî ve özel okullarda eğitimin uzaktan sürdürülmesini kararlaştırdı. COP31 Liderler Zirvesi sırasında beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle alınan karar, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerini kapsıyor.


Vali Hulusi Şahin imzalı 2026/11 sayılı genelgede, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) 197 ülkeden yaklaşık 100 bin misafirin katılmasının beklendiği belirtildi. Düzenlemeyle trafik güvenliğinin sağlanması, konferansın aksamadan yürütülmesi ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması amaçlanıyor.

Antalya’da okullar tatil mi sorusu, COP31 Liderler Zirvesi öncesinde Valiliğin yayımladığı genelgeyle yanıt buldu: Yedi ilçede 11-12 Kasım’da yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılacak. Belirli koşulları taşıyan kadın kamu personeli de iki gün idari izinli sayılacak.Antalya’da okullar tatil mi sorusunun gündeme geldiği 11-12 Kasım 2026 için Antalya Valiliği, yedi ilçedeki resmî ve özel okullarda eğitimin uzaktan sürdürülmesini kararlaştırdı. COP31 Liderler Zirvesi sırasında beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle alınan karar, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerini kapsıyor.Vali Hulusi Şahin imzalı 2026/11 sayılı genelgede, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) 197 ülkeden yaklaşık 100 bin misafirin katılmasının beklendiği belirtildi. Düzenlemeyle trafik güvenliğinin sağlanması, konferansın aksamadan yürütülmesi ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması amaçlanıyor.

Antalya’da hangi ilçelerde uzaktan eğitim yapılacak?

11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günlerinde uzaktan eğitim uygulanacak ilçeler şöyle:


- Aksu

- Döşemealtı

- Konyaaltı

- Kepez

- Manavgat

- Muratpaşa

- Serik


Bu ilçelerde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları karara dahil olacak. Antalya’nın diğer ilçelerinde ise eğitim öğretim faaliyetleri her zamanki şekilde devam edecek.

Antalya’da hangi ilçelerde uzaktan eğitim yapılacak?11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günlerinde uzaktan eğitim uygulanacak ilçeler şöyle:- Aksu- Döşemealtı- Konyaaltı- Kepez- Manavgat- Muratpaşa- SerikBu ilçelerde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları karara dahil olacak. Antalya’nın diğer ilçelerinde ise eğitim öğretim faaliyetleri her zamanki şekilde devam edecek.

Uzaktan eğitimin ayrıntıları 6 Kasım’a kadar duyurulacak

Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitimde kullanılacak altyapı ve platformlarla uygulama esaslarını en geç 6 Kasım 2026’ya kadar okul yönetimlerine, öğretmenlere ve velilere bildirecek.


Okul öncesi öğrencileri için yaş ve gelişim özelliklerine uygun, velilerin kolayca erişebileceği etkinlik ve içerikler sunulacak. Özel eğitim öğrencileri ile erişim imkânı kısıtlı öğrenciler için de gerekli tedbirler alınacak.

Uzaktan eğitimin ayrıntıları 6 Kasım’a kadar duyurulacakAntalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitimde kullanılacak altyapı ve platformlarla uygulama esaslarını en geç 6 Kasım 2026’ya kadar okul yönetimlerine, öğretmenlere ve velilere bildirecek.Okul öncesi öğrencileri için yaş ve gelişim özelliklerine uygun, velilerin kolayca erişebileceği etkinlik ve içerikler sunulacak. Özel eğitim öğrencileri ile erişim imkânı kısıtlı öğrenciler için de gerekli tedbirler alınacak.

Okul servisleri çalışmayacak, yöneticiler görevde olacak

Karar kapsamındaki ilçelerde 11-12 Kasım’da okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri yürütülmeyecek. İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri, servis işletmecileriyle velileri önceden bilgilendirecek.


Okul yöneticileri; uzaktan eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul güvenliğini sağlamak için görevlerinin başında bulunacak. Öğretmenler ise İl Millî Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği esaslara göre görev yapacak.

Okul servisleri çalışmayacak, yöneticiler görevde olacakKarar kapsamındaki ilçelerde 11-12 Kasım’da okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri yürütülmeyecek. İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri, servis işletmecileriyle velileri önceden bilgilendirecek.Okul yöneticileri; uzaktan eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul güvenliğini sağlamak için görevlerinin başında bulunacak. Öğretmenler ise İl Millî Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği esaslara göre görev yapacak.

Hangi kamu çalışanları idari izinli sayılacak?

Yedi ilçede görev yapan kamu personelinden, okul öncesinde veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın çalışanlar 11-12 Kasım’da idari izinli sayılacak. Bu iki gün için yıllık izin veya mazeret izni kullandırılmayacak.


Uygulamanın koşulları şöyle belirlendi:

- Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel izin kapsamı dışında tutulacak.

- İzin hakkından yararlanacak personelden, çocuğunun ilgili eğitim kademesinde öğrenim gördüğüne ilişkin beyan alınacak.

- Beyan için ayrıca belge istenmeyecek; gerekli görülürse kurum tarafından doğrulama yapılacak.

- İzinli sayılacak ve görevde kalacak personel, kurum amirlerince 10 Kasım’a kadar belirlenecek.

COP31 organizasyonu, güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, ulaşım, altyapı ve kesintisiz sürdürülmesi gereken diğer kamu hizmetlerinde çalışan kritik personel görevine devam edecek. Bu kapsama girecek çalışanları kurum amirleri belirleyecek.

Hangi kamu çalışanları idari izinli sayılacak?Yedi ilçede görev yapan kamu personelinden, okul öncesinde veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın çalışanlar 11-12 Kasım’da idari izinli sayılacak. Bu iki gün için yıllık izin veya mazeret izni kullandırılmayacak.Uygulamanın koşulları şöyle belirlendi:- Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel izin kapsamı dışında tutulacak.- İzin hakkından yararlanacak personelden, çocuğunun ilgili eğitim kademesinde öğrenim gördüğüne ilişkin beyan alınacak.- Beyan için ayrıca belge istenmeyecek; gerekli görülürse kurum tarafından doğrulama yapılacak.- İzinli sayılacak ve görevde kalacak personel, kurum amirlerince 10 Kasım’a kadar belirlenecek.COP31 organizasyonu, güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, ulaşım, altyapı ve kesintisiz sürdürülmesi gereken diğer kamu hizmetlerinde çalışan kritik personel görevine devam edecek. Bu kapsama girecek çalışanları kurum amirleri belirleyecek.

Özel sektöre esnek çalışma tavsiyesi

Genelgede özel sektör işverenlerine, konferans günlerindeki yoğunluğu dikkate alarak çalışanlarının çalışma düzenini planlamaları tavsiye edildi. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma ve uzaktan çalışma imkânlarının değerlendirilmesi istendi.


Kamu hizmetlerinin aksamaması için yoğun hizmet verilen birimlerde yeterli personel bulundurulacak. Genelgede belirtilen tarihlerde değişiklik olması hâlinde ilgili kurumlara ayrıca bilgi verilecek.

Özel sektöre esnek çalışma tavsiyesiGenelgede özel sektör işverenlerine, konferans günlerindeki yoğunluğu dikkate alarak çalışanlarının çalışma düzenini planlamaları tavsiye edildi. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma ve uzaktan çalışma imkânlarının değerlendirilmesi istendi.Kamu hizmetlerinin aksamaması için yoğun hizmet verilen birimlerde yeterli personel bulundurulacak. Genelgede belirtilen tarihlerde değişiklik olması hâlinde ilgili kurumlara ayrıca bilgi verilecek.
Başlıklar :antalya valiliğiantalyauzaktan eğitimokullarcop31 liderler zirvesi
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