AEK Atina-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler AEK maçında var mı neden yok, kadrodan çıkarıldı mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maçını kazanarak 9 puana ulaşan Real Madrid, 4. haftada AEK Atina deplasmanına çıkarken Arda Güler’in kamp kadrosunda yer almaması gözleri milli futbolcunun durumuna çevirdi. 4 Kasım’da oynanacak AEK Atina-Real Madrid maçı öncesinde karşılaşmanın başlama saati, canlı yayın kanalı ve İspanyol ekibinin kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu.
AEK Atina-Real Madrid maçı, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak ve tabii Spor’dan canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maçını kazanan İspanyol ekibinin kamp kadrosunda milli futbolcu Arda Güler bulunmuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasındaki AEK Atina-Real Madrid maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Yunanistan’da oynanacak. İlk üç haftada 9 puan toplayan Real Madrid, deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.
AEK Atina-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
Karşılaşmanın programı şöyle:
- Tarih: 4 Kasım 2026 Çarşamba
- Başlama saati: 20.45
- Canlı yayın: tabii Spor
- Hakem: Maurizio Mariani
Arda Güler, AEK Atina maçında oynayacak mı?
Real Madrid’in açıkladığı kamp kadrosunda Arda Güler’e yer verilmedi. Son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan milli futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Arda Güler’in bireysel çalışmasının ve kadroda bulunmamasının nedeni belirtilmedi. Bu nedenle oyuncunun yokluğunu sakatlık, disiplin kararı veya teknik tercihle ilişkilendirmek mümkün değil.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid’in kamp kadrosunda Aurelien Tchouameni ve Raul Asensio da bulunmuyor.
Real Madrid dördüncü galibiyetini arıyor
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nin ilk üç haftasında Inter, Roma ve Leipzig’i mağlup ederek 9 puana ulaştı. İspanyol temsilcisi, AEK Atina karşısında da kazanarak yoluna puan kaybetmeden devam etmeyi hedefliyor.
Ev sahibi AEK Atina ise ilk hafta LASK Linz karşısında galibiyet aldı. Yunanistan temsilcisi, Real Madrid karşılaşmasından puan çıkararak sıralamadaki yerini güçlendirmek istiyor.