A101 katalog bu hafta indirimde neler var? A101 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu
A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. 8 KG çamaşır makinesi 22.999 TL, 18 parça porselen yemek takımı 1.999 TL, ultrasonik hava nemlendirici 1.099 TL'den satışa çıktı. İşte A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.
A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.
A101 ALDIN ALDIN 5 KASIM KATALOĞU
8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 9.299 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL
Bluetooth Kulaklık 999 TL
55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL
LED Ampul 8 W 79,50 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL
VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL
RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 469 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL
Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL
Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici 1.199 TL
Saç Düzleştirici Fırça 899 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.199 TL
Su Isıtıcı 999 TL
Cyclone Süpürge 4.999 TL
Izgara ve Tost Makinesi 999 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.999 TL
Orta Boy Çelik Çaydanlık 1.199 TL
2 Kişilik Porselen Fincan Takımı 299 TL
20 cm Çelik Derin Tencere 699 TL
Kayık Tabak 2'li 479 TL
24 cm Çelik Basık Tencere 799 TL
Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL
Desenli Cam Sunumluk 229 TL
4 Parça Maşa Seti 219 TL
Pipetli Çelik Termos 689 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 299 TL
Oyuncak Pilli Robot 549 TL
Uzaktan Kumandalı Buggy 899 TL
Hot Wheels The Hot Ones Oyun Seti 1.399 TL
Kutu Oyunu Stick Game 189,50 TL
Türkiye Haritası Puzzle 129,50 TL
Duygular Kitabı 99,50 TL
İş Araçları 3'lü 209 TL
Sprey Boyama Kalemi 12 Kalemli 599 TL
Oyuncak Barbie Balerin Bebek 349 TL
Kabartmalı 3D Sticker 59,50 TL
Kilitli Hatıra Defteri+Sulu Jel Kalem Seti 179,50 TL
Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL
Lisanslı Kırlent 199 TL
Lisanslı Çocuk Ev Botu 279 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.999 TL
80*150 cm Pamuklu Desenli Halı 549 TL
Çift Kişilik Alez 729 TL
Tek Kişilik Alez 579 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 69,50 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 79,50 TL
Çift Kişilik Yorgan 599 TL
Tek Kişilik Yorgan 499 TL
Kakaolu Fındık 169,50 TL
Karamelli Sütlü Çİkolata 99 TL
Çikolatalı Gofret 18 TL
Elma ve Tarçın Soslu Kurabiye 40 TL
Portakallı Jöleli Bisküvi 52,50 TL
Kakao Kaplamalı Fındıklı Gofret 10 TL
Hindistan Cevizli Bar 8,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 2 KG 175 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 269 TL
Laktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TL
Bulgur 1 KG 55 TL
Ginger Mix 199,50 TL
Dondurulmuş Parmak Patates 1 KG 155 TL
Dondurulmuş Mantı 1 KG 129,50 TL
Mikrofiber Oto Kurulama Bezi 179,50 TL
Kajal Göz Kalemi 139 TL
Micellar Makyaj Temizleme Suyu 149,50 TL
Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 129,50 TL
Maskara 369 TL
Renkli Dudak Balmı 349 TL