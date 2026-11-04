Emre Belözoğlu Liverpool maçında takımın başında olacak mı?
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Emre Belözoğlu'nun başında bulunduğu sarı-laciverti takım, bu akşam saat 20.45’te Chobani Stadyumu’nda Liverpool’u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde gözler, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’na çevrildi. Taraftarlar, Belözoğlu’nun Liverpool karşısında kulübede yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Emre Belözoğlu Liverpool maçında takımın başında olacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında bu akşam saat 20.45’te Chobani Stadyumu’nda İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de, teknik direktörlük koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu’nun karşılaşmada kulübede yer alıp almayacağı konusu netlik kazandı.
Emre Belözoğlu Liverpool maçında takımın başında olacak mı?
Kulüpten yapılan açıklama sonrası Belözoğlu'nun Liverpool maçında takımın başında olup olmayacağı merak ediliyordu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Yönetimi'ne takımla birlikte sahada olmak istediğini söylediği öğrenilirken, resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyordu.
Edinilen bilgilere göre Emre Belözoğlu, karşılaşmayı tribünden takip edecek. Liverpool karşısında Fenerbahçe'nin başında başında ise Dirk Kuyt olacak. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Hocamız yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak. Bu akşamki Liverpool maçını tribünden takip edecek.” denildi.
Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak... Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu."
Emre Belözoğlu kimdir, futbol ve teknik direktör kariyeri
Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980, İstanbul'da doğdu. Sol ayakla oynayan, tempo belirleyen bir orta saha oyuncusu olan Belözoğlu, çoğunlukla merkez orta saha veya ileri oyun kurucu olarak görev yaptı. Galatasaray altyapısından yetişen Belözoğlu, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Süper Lig şampiyonluğu, 1999 ve 2000 yıllarında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1997 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Ayrıca 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu. Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
25 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe yönetimi, 20-21 sezonunun başında göreve başlayan teknik direktör Erol Bulut ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı. Yerine ise sportif direktörlük görevi sona eren Emre Belözoğlu 10 haftalığına geçici teknik direktör olarak getirildi. 1 Haziran 2021'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu ile yola devam etmemeye karar verdiklerini açıkladı. 2 Haziran 2021'de Fenerbahçe resmî internet sitesinden yayınlanan veda mesajı ile kulüpten 3 Ekim 2021 tarihinde Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir'de teknik direktör olarak göreve başladı. Emre, 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3 Eylül 2023 tarihinde karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 5 Ekim 2023'te Ankaragücü ile sözleşme imzaladı. Sezon sonunda kulüpten ayrıldı.