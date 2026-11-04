Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 devlet memuru alınacak. Başvurular, 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Personel Temin Jandarma sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte Jandarma personel alımı iş ilanı başvuru şartları.
Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı memur alımı başvuruları başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı açıktan devlet memuru temin ilanına göre, karargâh ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere toplam 30 devlet memuru alınacak.
Jandarma memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak 30 devlet memuru alımı için başvurular 2 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak alımlar için adaylar, başvurularını 16 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar başvuruda bulunabilecek. Personel temin Jandarma başvuruları yalnızca elektronik ortamda alınacak.
Jandarma personel alımı başvurusu nereden yapılacak?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı başvuruları yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek.
Jandarma personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
2025 veya 2026 KPSS'den, P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
Başvuru yapılacak kadronun eğitim ve diğer özel niteliklerini karşılamak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
657 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir kamu kurumunda hâlen görev yapmıyor olmak.
Erkek adaylar için ilanda belirtilen askerlik şartlarını taşımak.
Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
İlanda belirtilen adli sicil ve kamu görevinden çıkarılmama koşullarını karşılamak.
Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
Sınavlarda başarılı olunması halinde istenen sağlık raporu şartını sağlamak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
Adayların ayrıca başvuru kılavuzunda belirtilen kadroya özgü nitelikleri sağlaması gerekiyor.
Jandarma personel alımı KPSS şartı var mı, başvuru için kaç puan gerekiyor?
Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı açıktan devlet memuru alımı başvuru kılavuzuna göre adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor.
KPSS puan şartının yanı sıra adayların başvuracakları kadronun öğrenim ve mesleki yeterlilik koşullarını da karşılaması isteniyor.
Avukat kadrosuna başvuracak adayların ise avukatlık ruhsatnamesine sahip olmaları gerekiyor.