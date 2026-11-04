Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

14:26, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:26, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 devlet memuru alınacak. Başvurular, 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Personel Temin Jandarma sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte Jandarma personel alımı iş ilanı başvuru şartları.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı memur alımı başvuruları başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı açıktan devlet memuru temin ilanına göre, karargâh ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere toplam 30 devlet memuru alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı memur alımı başvuruları başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı açıktan devlet memuru temin ilanına göre, karargâh ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere toplam 30 devlet memuru alınacak.

Jandarma memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak 30 devlet memuru alımı için başvurular 2 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak alımlar için adaylar, başvurularını 16 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar başvuruda bulunabilecek. Personel temin Jandarma başvuruları yalnızca elektronik ortamda alınacak.

Jandarma memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak 30 devlet memuru alımı için başvurular 2 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak alımlar için adaylar, başvurularını 16 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar başvuruda bulunabilecek. Personel temin Jandarma başvuruları yalnızca elektronik ortamda alınacak.

Jandarma personel alımı başvurusu nereden yapılacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı başvuruları yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek.

Jandarma personel alımı başvurusu ekranı için tıklayın

Jandarma personel alımı başvurusu nereden yapılacak?Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı başvuruları yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek.Jandarma personel alımı başvurusu ekranı için tıklayın

Jandarma personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

2025 veya 2026 KPSS'den, P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Başvuru yapılacak kadronun eğitim ve diğer özel niteliklerini karşılamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

657 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir kamu kurumunda hâlen görev yapmıyor olmak.

Erkek adaylar için ilanda belirtilen askerlik şartlarını taşımak.

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlanda belirtilen adli sicil ve kamu görevinden çıkarılmama koşullarını karşılamak.

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

Sınavlarda başarılı olunması halinde istenen sağlık raporu şartını sağlamak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Adayların ayrıca başvuru kılavuzunda belirtilen kadroya özgü nitelikleri sağlaması gerekiyor.

Jandarma personel alımı başvuru şartları neler?Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.Son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.2025 veya 2026 KPSS'den, P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.Başvuru yapılacak kadronun eğitim ve diğer özel niteliklerini karşılamak.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.657 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir kamu kurumunda hâlen görev yapmıyor olmak.Erkek adaylar için ilanda belirtilen askerlik şartlarını taşımak.Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.İlanda belirtilen adli sicil ve kamu görevinden çıkarılmama koşullarını karşılamak.Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.Sınavlarda başarılı olunması halinde istenen sağlık raporu şartını sağlamak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.Adayların ayrıca başvuru kılavuzunda belirtilen kadroya özgü nitelikleri sağlaması gerekiyor.

Jandarma personel alımı KPSS şartı var mı, başvuru için kaç puan gerekiyor?

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı açıktan devlet memuru alımı başvuru kılavuzuna göre adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor.

KPSS puan şartının yanı sıra adayların başvuracakları kadronun öğrenim ve mesleki yeterlilik koşullarını da karşılaması isteniyor.

Avukat kadrosuna başvuracak adayların ise avukatlık ruhsatnamesine sahip olmaları gerekiyor.

Jandarma personel alımı KPSS şartı var mı, başvuru için kaç puan gerekiyor?Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı açıktan devlet memuru alımı başvuru kılavuzuna göre adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor.KPSS puan şartının yanı sıra adayların başvuracakları kadronun öğrenim ve mesleki yeterlilik koşullarını da karşılaması isteniyor.Avukat kadrosuna başvuracak adayların ise avukatlık ruhsatnamesine sahip olmaları gerekiyor.
Başlıklar :Jandarma personel alımıİçişleri BakanlığıJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026