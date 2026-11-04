İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 5 Kasım Perşembe okullar tatil edildi mi? İstanbul Valiliği son dakika
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde günlük yaşamı etkilerken eğitim öğretime ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşullarının okullarda eğitime ara verilmesine neden olup olmadığını araştırmaya başladı. 5 Kasım 2026 Perşembe günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler, İstanbul Valiliği tarafından tatil kararı alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor. Yağışın etkisini sürdürmesiyle birlikte arama motorlarında da “İstanbul'da bugün okullar tatil mi?” sorusu öne çıkıyor. Peki, 5 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da eğitim öğretime ara verildi mi? İşte öğrencilerin ve velilerin yanıtını aradığı detaylar...
İstanbul'da şiddetli yağışın etkili olması, 5 Kasım Perşembe günü okulların açık olup olmayacağına ilişkin araştırmaları artırdı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler, hava koşulları nedeniyle eğitim takviminde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde okulların tatil edilmesine yönelik beklentiler gündeme gelirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. İstanbul genelinde eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam edip etmeyeceği, alınabilecek olası kararlarla netlik kazanacak. Peki, İstanbul'da 5 Kasım 2026 tarihinde okullar tatil edildi mi, bugün ders yapılacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
İstanbul'da bugün okullar tatil mi son dakika?
İstanbul'da bugün okulların tatil olduğuna dair henüz İstanbul Valiliği tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılacak yeni değerlendirmelerin ardından konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz. Valilik tarafından bir açıklama yapılmadığı takdirde 5 Kasım 2026 Perşembe günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime devam edilecek.
AKOM'dan cuma gününe kadar uyarı
AKOM tarafından paylaşılan hava durumu raporunda 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının en düşük 12, en yüksek ise 16 derece olması öngörülürken, metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. 6 Kasım 2026 Cuma gününe kadar yağışların devam edeceği de belirtildi.