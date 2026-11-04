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ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2026-2027 ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınav tarihleri

ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2026-2027 ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınav tarihleri

18:34, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:36, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2026-2027 ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınav tarihleri

ATA AÖF sınav tarihleri 2026-2027 akademik takvimiyle birlikte belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için güz ve bahar dönemi vize, final ve bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihler netleşirken, sınav takviminde kasım, ocak, şubat, nisan, haziran ve temmuz ayları öne çıktı. Peki ATA AÖF vize sınavı ne zaman, final ve bütünleme sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026-2027 ATA AÖF sınav takviminin tüm ayrıntıları…

ATA AÖF sınav tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde güz ve bahar dönemi vize, final ve bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihler akademik takvimde yer aldı.

ATA AÖF sınav tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde güz ve bahar dönemi vize, final ve bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihler akademik takvimde yer aldı.


ATA AÖF sınav tarihleri 2026-2027 belli oldu


Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılında katılacağı sınavların tarihleri netleşti. ATA AÖF sınav tarihleri kapsamında güz ve bahar dönemlerinde yapılacak vize, final ve bütünleme sınavlarının takvimi belli oldu.


Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrenciler, ders kayıtlarının yanı sıra sınav tarihlerini de yakından takip ediyor. Akademik takvime göre ilk sınavlar güz döneminde kasım ayında gerçekleştirilecek.


ATA AÖF sınav tarihleri 2026-2027 belli olduAtatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılında katılacağı sınavların tarihleri netleşti. ATA AÖF sınav tarihleri kapsamında güz ve bahar dönemlerinde yapılacak vize, final ve bütünleme sınavlarının takvimi belli oldu.Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrenciler, ders kayıtlarının yanı sıra sınav tarihlerini de yakından takip ediyor. Akademik takvime göre ilk sınavlar güz döneminde kasım ayında gerçekleştirilecek.


ATA AÖF güz dönemi vize ve final sınavları ne zaman?


2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.


Güz döneminin yarıyıl sonu sınavları 9-10 Ocak 2027'de, bütünleme sınavları ise 13-14 Şubat 2027'de gerçekleştirilecek.


Güz dönemi sınav takvimi şöyle:


  • Vize sınavı: 21-22 Kasım 2026
  • Final sınavı: 9-10 Ocak 2027
  • Bütünleme sınavı: 13-14 Şubat 2027


ATA AÖF güz dönemi vize sınavı oturum saatleri:


- 1. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 09.30

- 2. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 14.00

- 3. oturum: 22 Kasım 2026 Pazar, saat 15.00


ATA AÖF güz dönemi vize ve final sınavları ne zaman?2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.Güz döneminin yarıyıl sonu sınavları 9-10 Ocak 2027'de, bütünleme sınavları ise 13-14 Şubat 2027'de gerçekleştirilecek.Güz dönemi sınav takvimi şöyle:Vize sınavı: 21-22 Kasım 2026Final sınavı: 9-10 Ocak 2027Bütünleme sınavı: 13-14 Şubat 2027ATA AÖF güz dönemi vize sınavı oturum saatleri:- 1. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 09.30- 2. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 14.00- 3. oturum: 22 Kasım 2026 Pazar, saat 15.00

ATA AÖF bahar dönemi sınavları hangi tarihte?


Bahar döneminde ilk sınavlar nisan ayında yapılacak. Ara sınavlar 17-18 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Bahar dönemi final sınavları 5-6 Haziran 2027'de yapılacak. Finalin ardından bütünleme sınavları 3-4 Temmuz 2027 tarihlerinde uygulanacak.


Bahar dönemi sınav takvimi şöyle:


  • Vize sınavı: 17-18 Nisan 2027
  • Final sınavı: 5-6 Haziran 2027
  • Bütünleme sınavı: 3-4 Temmuz 2027

ATA AÖF bahar dönemi sınavları hangi tarihte?Bahar döneminde ilk sınavlar nisan ayında yapılacak. Ara sınavlar 17-18 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Bahar dönemi final sınavları 5-6 Haziran 2027'de yapılacak. Finalin ardından bütünleme sınavları 3-4 Temmuz 2027 tarihlerinde uygulanacak.Bahar dönemi sınav takvimi şöyle:Vize sınavı: 17-18 Nisan 2027Final sınavı: 5-6 Haziran 2027Bütünleme sınavı: 3-4 Temmuz 2027

ATA AÖF 2026-2027 sınav takvimi


2026-2027 eğitim öğretim yılında ATA AÖF öğrencilerinin takip edeceği tüm vize, final ve bütünleme tarihleri şöyle:


  • Güz dönemi vize: 21-22 Kasım 2026
  • Güz dönemi final: 9-10 Ocak 2027
  • Güz dönemi bütünleme: 13-14 Şubat 2027
  • Bahar dönemi vize: 17-18 Nisan 2027
  • Bahar dönemi final: 5-6 Haziran 2027
  • Bahar dönemi bütünleme: 3-4 Temmuz 2027


Öğrencilerin sınav merkezi, sınav giriş belgesi ve oturum saatlerine ilişkin duyuruları Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin yapacağı açıklamalardan takip etmesi gerekiyor.

ATA AÖF 2026-2027 sınav takvimi2026-2027 eğitim öğretim yılında ATA AÖF öğrencilerinin takip edeceği tüm vize, final ve bütünleme tarihleri şöyle:Güz dönemi vize: 21-22 Kasım 2026Güz dönemi final: 9-10 Ocak 2027Güz dönemi bütünleme: 13-14 Şubat 2027Bahar dönemi vize: 17-18 Nisan 2027Bahar dönemi final: 5-6 Haziran 2027Bahar dönemi bütünleme: 3-4 Temmuz 2027Öğrencilerin sınav merkezi, sınav giriş belgesi ve oturum saatlerine ilişkin duyuruları Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin yapacağı açıklamalardan takip etmesi gerekiyor.
Başlıklar :ata aöfatatürk üniversitesiaçık ve uzaktan öğretim fakültesi2026-2027 akademik takvim
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