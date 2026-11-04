KPSS Ön lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı mı?
2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından bu kez branş bazında başarı sıralamalarına odaklandı. Kamu kurumlarında memur olabilmek için tercih ve atama sürecini takip eden ön lisans mezunları, aldıkları KPSS puanının yanı sıra kendi mezuniyet alanlarındaki sıralamalarını da öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından sunulan branş bazında sıralama hizmeti, adayların aynı veya benzer eğitim alanından sınava katılan kişiler arasındaki konumlarını görmelerine imkan tanıyor. Bu nedenle sıralama ekranının erişime açılıp açılmadığı ve sorgulama işleminin hangi tarihte yapılabileceği merak konusu oldu. Özellikle tercih dönemine hazırlanan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendi başarı durumlarını kontrol etmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralaması açıklandı mı? Sıralamalar ne zaman erişime açılacak? ÖSYM AİS üzerinden branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte adayların merak ettiği tüm ayrıntılar…
KPSS Ön Lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların gündeminde bu kez branş bazında sıralamalar yer aldı. 2026 yılında gerçekleştirilen sınava katılan ön lisans mezunları, kendi bölümlerinden sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni takip ediyor. Branş sıralamaları, adayların sınav puanlarını kendi mezuniyet alanlarındaki diğer katılımcılarla karşılaştırmasına imkan sağladığı için tercih döneminde yakından inceleniyor. Özellikle kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, puanlarının yanı sıra alan sıralamalarını da değerlendirerek atama sürecine ilişkin beklentilerini şekillendirmeye çalışıyor. ÖSYM'nin sıralama bilgilerini sisteme yansıtmasıyla birlikte adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı? Sıralama bilgileri hangi tarihte erişime açılacak?
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2024 yılında 1 Eylül'de uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın sonuçları 20 Eylül'de açıklanmış; branş bazında sıralamalar ise 30 Eylül'de erişime açılmıştı. Bu bilgiler ışığında 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama listesinin önümüzdeki haftalar içerisinde paylaşılması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.