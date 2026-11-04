KPSS önlisans alımları ne zaman başvurular ne zaman başlayacak? KPSS ön lisans P93 puanıyla hangi kurumlara girilir?
ÖSYM tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026-KPSS ön lisans düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. KPSS ön lisans sınavında kullanılan puan türü P93'tür. Peki KPSS ön lisans P93 puanıyla hangi kurumlara girilir? İşte kamu kurumlarına KPSS önlisans ile alımı yapan meslekler.
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklandı. KPSS önlisans sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte kamu kurumlarına KPSS önlisans ile alımı yapan meslekler hangileri? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte kamu kurumlarına KPSS önlisans ile alımı yapan meslekler.
KPSS önlisans alımları ne zaman?
KPSS önlisans sonuçlarına göre kamu kurumlarına atama bekleyen adaylar bir yandan gözünü ÖSYM tercih kılavuzuna çevirmekte. KPSS2026/2 atama takvimi henüz netleşmedi.
KPSS önlisans ile alımı yapan meslekler?
Büro Personelliği
Mübaşirlik
İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM)
Özel Güvenlik Görevlisi
Zabıta Memurluğu
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
Polis Memurluğu
Jandarma Uzman Erbaşlık
Jandarma Astsubaylık
Zabıt Kâtipliği
İnfaz Kâtipliği
Kâtiplik
Destek Personeli / Hizmetli
Bilgisayar İşletmenliği
Ambar Memurluğu
Düz Memurluk
Şoförlük
KPSS ön lisans P93 puanıyla hangi kurumlara girilir?
Adalet Bakanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
İçişleri Bakanlığı
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
Sağlık Bakanlığı
Devlet Demiryolları
Milli Eğitim Bakanlığı
Posta ve Telgraf Teşkilatı
Devlet Hastaneleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Aile Sağlığı Merkezleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Üniversiteleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları
Tarım ve Orman Bakanlığı
Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri
Adliye
Belediye İktisadi Teşebbüsleri
Cezaevi
Emniyet Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Maliye Bakanlığı