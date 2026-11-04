Esenyurt'ta iki metrobüs çapıştı: Yaralılar var
14:20, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:10, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.
İstanbul Esenyurt'ta metrobüs hattında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu almak üzere bekleyen metrobüse, durağa yaklaşan başka bir aracın hızla arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Kazada, 6 kişi yaralandı.
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