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İstanbullu sürücüler dikkat! 15 gün trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbullu sürücüler dikkat! 15 gün trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

12:46, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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İstanbullu sürücüler dikkat! 15 gün trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları nedeniyle Topkapı istikameti yan yolunun 8 Kasım Pazar itibarıyla 15 gün süreyle kapatılacağını duyurdu. Ayrıca Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray üstü köprü yenilemesi kapsamında bölgede 180 günlük yeni trafik düzeni başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak.

Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.

Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

Marmaray hattı üzerindeki köprü yenilenecek

Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak.

Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.


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Başlıklar :Bakırköyİbbİncirli KöprüsüTopkapı
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