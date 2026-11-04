Parayı kriptoya basmışlar

Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin birçoğu hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma ve kovuşturma bulunduğu belirlendi. Şirketle organik bağlantısı tespit edilen BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım adlı firmaların hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 928 milyon liranın kripto platformuna aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Şirket hesaplarında 2023'ten itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

Para hareketlerinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu değerlendirildi. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke konuldu. Şirket TMSF'ye devredildi.

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