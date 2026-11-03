



5 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 50'Yİ AŞTI, BAZILARI YÜZDE 5'İN ALTINDA KALDI





Açıklanan verilere göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranı yüzde 50 sınırını geçti.





Darlık yüzde 90,23 ile en yüksek doluluğa ulaşırken Ömerli yüzde 78,35, Alibey yüzde 70,87, Elmalı yüzde 65,79 ve Istrancalar yüzde 61,25 olarak ölçüldü.





Buna karşın Terkos yüzde 39,69, Sazlıdere yüzde 33,86, Büyükçekmece yüzde 32,36, Kazandere yüzde 4,05 ve Pabuçdere yüzde 2,96 seviyesinde kaldı.



