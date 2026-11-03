İstanbul'da barajlar arasında dikkat çeken fark: Biri yüzde 90'ı aştı, diğeri yüzde 3'ün altında
İstanbul'da son haftalarda etkili olan sonbahar yağışlarıyla birlikte barajlardaki genel doluluk oranı 2 Kasım itibarıyla yüzde 54,17'ye yükseldi. Bir ayda yüzde 14,86'lık artış kaydedilse de, bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ı aşarken bazılarında yüzde 5'in altında kalması su kaynakları arasındaki belirgin farkı ortaya koydu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 3 Ekim'de yüzde 39,04 olarak ölçülen baraj doluluk oranları son yağışlarla birlikte yükseliş trendine girdi.
Genel doluluk oranı artış gösterse de yağışların baraj havzalarına etkisi eşit dağılmadı.
GENEL DOLULUK YÜZDE 54,17'YE ULAŞTI
İSKİ'nin 2 Kasım 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 54,17 seviyesine çıktı. Yaklaşık bir aylık zaman diliminde barajların su seviyesinde yüzde 14,86'lık net bir artış kaydedildi.
5 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 50'Yİ AŞTI, BAZILARI YÜZDE 5'İN ALTINDA KALDI
Açıklanan verilere göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranı yüzde 50 sınırını geçti.
Darlık yüzde 90,23 ile en yüksek doluluğa ulaşırken Ömerli yüzde 78,35, Alibey yüzde 70,87, Elmalı yüzde 65,79 ve Istrancalar yüzde 61,25 olarak ölçüldü.
Buna karşın Terkos yüzde 39,69, Sazlıdere yüzde 33,86, Büyükçekmece yüzde 32,36, Kazandere yüzde 4,05 ve Pabuçdere yüzde 2,96 seviyesinde kaldı.
Darlık Barajı’nda kontrollü su tahliyesi başladı
Şile’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar Darlık Barajı’ndaki su seviyesini yükseltti. Son 15 gün içerisinde ilçede 3 ayrı sel olayı yaşanırken, barajın doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. Muhtemel yeni yağışlar nedeniyle yaşanabilecek taşkın riskine karşı İSKİ ile yapılan görüşmelerin ardından kontrollü su tahliyesi kararı alındı. Şile’nin Erenler Mahallesi’nde bulunan tahliye tünelinden su bırakılmaya başlandı.
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 31,63'LÜK ARTIŞ
Gelen son veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında su rezervlerindeki iyileşmeyi netleştirdi.
2 Kasım 2025 tarihinde yüzde 22,54 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 2 Kasım 2026'da yüzde 54,17'ye ulaşarak yıllık bazda 31,63 puanlık bir artış gösterdi.
İŞTE BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI
Barajların güncel doluluk oranları en yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde:
- Darlık Barajı: %90,56
- Ömerli Barajı: %78,27
- Alibey Barajı: %70,30
- Elmalı Barajı: %62,48
- Istrancalar Barajı: %53,24
- Terkos Barajı: %38,56
- Sazlıdere Barajı: %33,59
- Büyükçekmece Barajı: %32,02
- Kazandere Barajı: %3,37
- Pabuçdere Barajı: %2,57