Yağış başladı Valilik uyardı: İstanbul'da önümüzdeki 2 saate dikkat
22:36, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Valiliği, şehir genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji radarından alınan verilere göre, İstanbul çevrelerinde önümüzdeki 2 saatlik süreçte yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, İstanbul çevrelerinde önümüzdeki 2 saatlik süreçte yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu ise şöyle:
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