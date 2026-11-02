Katarlı arabulucular Tahran'a gitti: Trump'tan 'İran'la anlaşma gerçekleşebilir' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda karar vermek için "acele etmediğini" söyledi.

Axios haber platformuna kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

"Onları mali açıdan çökerttik"

ABD Başkanı, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda henüz net bir karar vermediğini belirtti.

Trump, "Öyle ya da böyle bir şeyler yapacağız ama acele etmeye gerek yok. Onları mali açıdan çökerttik, paraları yok, benzinleri yok ve halkı bu durumdan iyice bıkmaya başladı." dedi.

"Anlaşma yapmak için hiç olmadığı kadar istekliler"

Tahran yönetimine ilişkin olarak Trump, "Onlarla görüşüyoruz, her şey yolunda gidiyor. Onlarla ilgili sorun şu ki, bizi sürekli oyalamaya çalışıyorlar. İran tarafında sandığınız kadar aciliyet yok ancak bir anlaşma yapmak için hiç olmadığı kadar istekliler." ifadesini kullandı.

Katarlı arabulucular Tahran'a gitti

Öte yandan Katarlı arabulucuların, bu akşam olası ABD-İran anlaşmasını görüşmek üzere Tahran'a gittiği bildirildi. Ayrıca sekiz gündür müzakere edilen ABD-İran anlaşma taslağının bir versiyonunun ele alındığı da aktarıldı.

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