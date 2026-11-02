Donald Trump'ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler gündem oldu

Brezilya'da olaylı seçim tartışması: Lula kendisine '9 parmak' diyen rakibini yerin dibine soktu

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile rakibi Flavio Bolsonaro arasında düzenlenen tartışma programında, Bolsonaro'nun Lula'ya "dokuz parmak" demesi ortalığı kızıştırdı. Başkan Lula da Silva, 17 yaşındayken bir fabrikada torna operatörü olarak çalışıyordu. Bir gece vardiyasında arıza yapan mekanik presi tamir ederken sol elinin serçe parmağını makineye kaptırması sonucu kaybetmişti. Tartışma sürerken genç yaşta iş hayatına atıldığını "Ya çalışacaktım ya da aç kalacaktım" sözleriyle ifade eden Lula, rakibi Bolsonaro'nun kendisine bir özür borçlu olduğunu ifade etti. Olayın ardından Bolsonaro, Lula'dan özür diledi. Programın bu anları Brezilya gündeminde çokça yer edindi, özellikle işçi kesim ve sendikalar bir bir Lula'dan yana oy kullanacaklarını açıklamaya başladı. Lula'nın tartışma esnasında rakibi Bolsonaro'ya yönelik "Milisçi" ifadesi de Bolsonaro ailesinin geçmişteki şaibeli işlerine bir gönderme olarak yorumlanıyor. Bolsonaro ailesinin ülkedeki çetelerle iş birliği içerisinde olduğu iddia ediliyor. Lula merkez-sol ideolojiyi savunup bağımsız bir Filistin devletini desteklerken, aşırı sağcı Bolsonaro ise daha ABD ve İsrail yanlısı bir politika izliyor. Hatta babası Jair Bolsonaro'nun işgal altındaki Kudüs'te yer alan Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) ibadet ederken verdiği fotoğraflar da bulunuyor.