ABD’de düşen özel jete ait tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı: Yere çakılacağız
ABD'nin Florida eyaletinde özel bir uçağın yerleşim bölgesi yakınlarına düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Burun üstü yere çakılarak alev topuna dönen uçağın düşmeden önceki son telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Pilotun, "Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" sözleriyle yardım istediği, saniyeler sonra ise alçalma hızının dakikada 20 bin fite ulaştığını bildirdiği öğrenildi.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde meydana gelen uçak kazası faciayla sonuçlandı. Learjet 60 tipi özel uçak, 1 Kasım'da Greenacres kentinde yerleşim bölgesi yakınlarındaki bir yola burun üstü çakılarak alev aldı.
Çarpmanın şiddetiyle yolda derin bir çukur oluşurken, uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti.ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasına göre uçak, Teksas'taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkmıştı.
TÜYLER ÜRPERTEN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
‘YERE ÇAKILACAĞIZ’
ısa süre sonra uçak hızla yere çakılarak alev aldı. Kazanın meydana geldiği bölgede büyük bir patlama yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kazanın yerel saatle 12.50 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Bölgede kaza sırasında yağışlı ve fırtınalı hava koşulları etkili olurken, uçaktaki buzlanma ve türbülansın kazaya neden olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), FAA'nın desteğiyle kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.