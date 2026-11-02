ABD’de düşen özel jete ait tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı: Yere çakılacağız

Kazanın ardından pilotun hava trafik kontrol merkeziyle yaptığı son telsiz konuşmalarının ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtlara göre pilot, uçuş sırasında buzlanma ve orta şiddette türbülans yaşadıklarını bildirdi. Hava koşullarının kötüleşmesi üzerine daha yüksek bir irtifaya çıkmak için izin isteyen pilot, kısa süre sonra uçağın hızla irtifa kaybetmeye başladığını duyurdu.

"Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz!"

sözleriyle acil yardım çağrısında bulunan pilot, saniyeler sonra durumun daha da kötüleştiğini bildirdi. Pilotun, uçağın aşırı hıza ulaştığını ve dakikada 20 bin fit alçaldığını söylediği duyuldu.