13:48, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:09, 26/10/2026, Pazartesi
Brezilya'da Filistin destekçisi Lula'nın başkan seçilmesi Sumud aktivisti Thiago Avila tarafından coşkuyla kutlandı
Brezilya'da dün gece sonuçlanan tarihi seçimlerde, Filistin davasına verdiği güçlü destekle bilinen Luiz Inácio Lula da Silva dördüncü kez devlet başkanı seçildi. Siyonist lobilere ve küresel sermayeye karşı net bir duruş sergileyen Lula'nın zaferi, sadece Brezilya'da değil, tüm dünyadaki vicdan sahipleri arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından sokaklara dökülen kalabalıkların "Başkan Lula" sloganları eşliğinde kutlama yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. Bu coşkulu anları paylaşan isimlerden biri de Brezilyalı tanınmış aktivist Thiago Avila oldu. Avila, yayımladığı kutlama mesajında zaferin küresel boyutuna dikkat çekerek, "Kazandık! Trump'a, Netanyahu'ya, Bolsonaro'ya, büyük teknoloji şirketlerine, milyarderlere ve milislere defolun diyoruz" ifadelerini kullandı.
Sumud filosunun cesur yüreğiydi
Brezilya sokaklarında "Başkan Lula" nidalarıyla yankılanan bu tarihi zaferi kutlayan Thiago Avila, Filistin direnişini yakından takip edenlerin aşina olduğu bir isim. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Sumud" Özgürlük Filosu'nda da aktif olarak yer alan Avila, Siyonist rejimin baskılarına boyun eğmeyen uluslararası vicdanın sembol figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Avila'nın Lula'nın zaferini Netanyahu ve küresel elitlerin yenilgisi olarak okuması, bu seçimin salt Brezilya'nın iç meselesi olmaktan çıktığını gösteriyor.