Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) unutulmaz efsaneleri arasında yer alan ve NBA Onur Listesi'nde bulunan Hakeem Olajuwon, spor kariyerinin ardından gerçekleştirdiği anlamlı bir projeyle gündeme geldi. Nijeryalı eski basketbolcu, uzun yıllar formasını terlettiği Houston kentinde milyonlarca dolar değerinde tarihi bir bina satın alarak yapıyı 'İslam Davet Merkezi' adında cami ve İslam eğitim merkezine dönüştürdü.

"KAZANDIĞIM ŞAMPİYONLUKLARDAN BİLE DAHA DEĞERLİ"

YouTube platformunda Larry Madowo'nun sorularını yanıtlayan Olajuwon, hayata geçirdiği bu eserin kendisi için taşıdığı manevi anlamı anlattı. Projenin basketbol sahasında elde ettiği tüm zaferlerin önünde geldiğini ifade eden Olajuwon, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu, kazandığım şampiyonluklardan bile daha değerli. Hayatta elde ettiğim hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz. Basketboldaki başarılarımdan da, hayattaki tüm başarılarımdan da daha büyük. Çünkü Allah’a hizmet etmekten daha değerli bir şey yok."

Efsanevi NBA yıldızı Hakeem Olajuwon Houston Rockets formasıyla sahada

HAKEEM OLAJUWON KİMDİR?

21 Ocak 1963 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Hakeem Olajuwon, genç yaşta futboldan basketbola geçiş yaptıktan sonra eğitim için gittiği ABD'de Houston Üniversitesi formasıyla dikkatleri üzerine çekti. 1984 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından birinci sıradan seçilen efsane pivot, 1994 ve 1995 yıllarında takımını üst üste iki kez NBA şampiyonluğuna taşıyarak her iki final serisinde de En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü. İnançlı kimliği, Ramazan aylarında oruç tutarak çıktığı maçlardaki üstün performansı ve pota altındaki zarif ayak oyunlarıyla tanınan Olajuwon, basketbol tarihinin en komple uzun oyuncularından biri kabul ediliyor.

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KIRILAMAYAN REKORLARIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ

Kariyeri boyunca 12 kez All-Star seçilen ve normal sezon MVP'si ödülünü de kazanan Hakeem Olajuwon, savunma ve çok yönlülük alanında NBA tarihinin zirvesinde yer alan istatistiklere imza attı. Efsane oyuncunun basketbol tarihine geçen unutulmaz başarıları şunlardır:

NBA Tüm Zamanlar Blok Lideri: Kariyeri boyunca yaptığı toplam 3 bin 830 blok ile NBA tarihinde tüm zamanların en çok blok yapan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

3 .000 Blok ve 2.000 Top Çalma Barajı: NBA tarihinde hem 3 bin blok hem de 2 bin top çalma (2 bin 162) barajını aynı anda aşabilen tek oyuncu olma özelliğini taşıyor.

Quadruple-Double Başarısı: 29 Mart 1990 tarihinde Milwaukee Bucks'a karşı oynanan karşılaşmada 18 sayı, 16 ribaund, 10 asist ve 11 blok üreterek NBA tarihinde bir maçta dört farklı istatistik kategorisinde çift haneli rakamlara (quadruple-double) ulaşabilen dört oyuncudan biri oldu.