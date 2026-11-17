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Papa 14. Leo'nun Peru ziyaretinde peş peşe talihsiz anlar

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti sırasında yaşadığı iki ayrı olay kameralara yansıdı. İlk olarak Papa'nın içinde bulunduğu konvoy aracı, olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla aniden fren yaptı. Frenin etkisiyle sarsılan Papa 14. Leo başını araç içerisinde çarptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından konvoy yoluna devam etti.

Bu kez yüzüne tesbih isabet etti

Papa 14. Leo, başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde özel araçla halkı selamlarken bu kez fırlatılan bir tesbihin hedefi oldu. Yüzüne isabet eden tesbih nedeniyle acı hissettiği görülen Papa, elini yüzüne götürdü. Olay sırasında aracın durmadan ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü. Çarpmanın ardından Papa 14. Leo'nun yaralanıp yaralanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşananlara rağmen halkı selamlamayı sürdürdü

Peş peşe yaşanan olaylara rağmen halkı selamlamaya devam eden Papa, güzergah üzerinde kendisine uzatılan bir bebeği kucağına aldı. Papa 14. Leo, daha sonra Peru ziyaretinin kapanışını simgeleyen dini ayini yönetmek üzere sunağa geçti.