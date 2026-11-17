Gök Vatan'ın koruyucuları görev başında: Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı unsurlarını bir araya getiren Millî Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı, Konya'da devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma, Özel Kuvvetler ve KKTC'den ekiplerin katıldığı tatbikata ilişkin görüntüler Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. Bakanlık, "Gök Vatan'ın sarsılmaz koruyucuları" mesajıyla Türk askerinin hazırlık seviyesine vurgu yaptı.