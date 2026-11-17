DENİZALTILARIN TESPİTİNDE AKTİF ROL ÜSTLENİYOR
Su altındaki akustik sinyalleri algılamak ve denizaltıların yerini belirlemek amacıyla kullanılan sonoboylar, denizaltı savunma harbinde önemli rol oynuyor. Bayraktar TB3, 13 Kasım'da gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü kapsamında da görev aldı. Senaryo gereği millî SİHA'nın sonoboy atışı ve SH-70 helikopterinin sonar kullanımıyla denizaltının konumu belirlendi.
12 ÜLKEDEN 4 BİN 500'Ü AŞKIN PERSONEL KATILIYOR
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'na 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personel katılıyor. Denizaltı savunma harbine yönelik hazırlık seviyesinin yükseltilmesini amaçlayan tatbikatta, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte görev yapma kabiliyetleri de sınanıyor.
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