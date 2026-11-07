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13:13, 07/11/2026, Cumartesi

MKE’den kritik teslimatlar: Dokuzuncu milli deniz topu da envantere hazırlanıyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), son bir ayda Türk savunma sanayii açısından önemli teslimatlara imza attı. MKE, MİLGEM Projesi’nin 11’inci gemisinde kullanılacak dokuzuncu DENİZHAN-76 Milli Deniz Topu’nun yanı sıra ALTAY tankı için muhtelif sayıda silah sistemi ve üç adet elektrikli zırhlı personel taşıyıcısını kullanıcılarına teslim etti.

MKE, mühimmat ve silah sistemlerinden farklı savunma teknolojilerine uzanan ürün yelpazesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin ve savunma sanayii paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre son bir ayda yurt içindeki kullanıcıların yanı sıra dost ve müttefik ülkelere de çeşitli ürünlerin teslimatı gerçekleştirildi.

DOKUZUNCU DENİZHAN-76, MİLGEM’İN 11’İNCİ GEMİSİ İÇİN

MKE’nin son dönemdeki teslimatlarının öne çıkan ürünlerinden biri, DENİZHAN-76 Milli Deniz Topu oldu. Dünyada yalnızca beş ülkenin üretim kabiliyetine sahip olduğu belirtilen deniz topu teknolojisi kapsamında geliştirilen sistemin dokuzuncusu, MİLGEM Projesi çerçevesinde inşa edilen 11’inci gemide kullanılmak üzere teslim edildi. Şirket, aynı dönemde Türkiye’nin ilk milli ana muharebe tankı ALTAY için muhtelif sayıda silah sisteminin teslimatını da gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT’den ise üç adet daha kullanıcılarına ulaştırıldı.

PİYADE TÜFEĞİNDEN OBÜS MÜHİMMATINA GENİŞ TESLİMAT LİSTESİ

MKE’nin son bir ayda teslim ettiği ürünler arasında farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik silah ve sistemler de yer aldı. Bu kapsamda ALPAY-1 Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi, MPT-76MH Milli Piyade Tüfeği, MAM-15 Anti-Materyal Keskin Nişancı Tüfeği, 2,75 inç roket motoru ve AZAK harp başlığı teslim edildi. Mühimmat alanında da kapsamlı teslimatlar yapan MKE; 7,62 ve 20 milimetre fişek, 25 milimetre mühimmat, 81 ve 120 milimetre havan mühimmatı ile 155 milimetre obüs mühimmatı ve 155 milimetre topçu tapalarını kullanıcılarına ulaştırdı.

GÖKDENİZ İÇİN BAKIM EKİPMANLARI DA TESLİM EDİLDİ

Teslimat listesinde 35 milimetre GÖKDENİZ Silah Sistemi'ne yönelik bakım ve onarım ekipmanları ile çeşitli yedek parçalar da yer aldı. MKE, asırlara dayanan üretim tecrübesini yeni teknolojiler ve üretim yatırımlarıyla geliştirmeyi sürdürürken, farklı alanlardaki teslimatlarıyla Türkiye’nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefine katkı sunmayı hedefliyor.

Başlıklar :DENİZHAN-76 Milli Deniz TopuMKEGÖKDENİZ Silah Sistemi
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