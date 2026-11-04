TUSAŞ’tan ANKA III Paylaşımı: Milli mühendisliğimizin gücüyle Gök Vatan'ı şekillendiriyoruz

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve millî hamleleri hız kesmeden devam ederken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan son paylaşım büyük gurur yaşattı. Gelişmiş kabiliyetleri ve stratejik üstünlüğü ile dikkat çeken insansız savaş uçağı ANKA III’e ait yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

TUSAŞ’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden servis edilen görüntülerde, ANKA III'ün gökyüzündeki kusursuz manevraları ve estetik yapısı gözler önüne serildi. Paylaşımda kullanılan "Milli mühendisliğimizin gücüyle Gök Vatan'ı şekillendiriyoruz" ifadeleri, Türkiye’nin havacılık alanındaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.