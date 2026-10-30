Eray Güçlüer canlı yayında HAVELSAN'ın yeni teknolojilerini anlattı: İHA'larımız ve SİHA'larımız Türkçe konuşuyor

Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, katıldığı bir canlı yayın programında geçtiğimiz salı günü ziyaret ettiği HAVELSAN’ın yürüttüğü kritik projeleri ve Türk savunma sanayiindeki gelinen son noktayı anlattı.

"TÜRKİYE'NİN SİBER GÜCÜ VE YAZILIM MERKEZİ"

HAVELSAN’ın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere 1982 yılında kurulduğunu hatırlatan Güçlüer, kurum bünyesinde yaklaşık 3 bin personelin görev yaptığını ve bunların çoğunluğunun mühendis ile yüksek mühendislerden oluştuğunu belirtti. HAVELSAN’ı "Türkiye'nin siber gücü ve yazılım gücü" olarak nitelendiren Güçlüer, geliştirilen sistemlerin muharebe şartlarında insan aklının yetişemediği hızı yönettiğini ifade etti.

ADVENT SAYESİNDE ÇOKLU YÖNETİM

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) sayesinde bir savaş gemisinden 50 civarında aracın tek sistemle yönetilebildiğini belirten Güçlüer, şu dikkat çekici bilgileri paylaştı:

"Kovan, Main ve Odak isimli yapay zeka sistemleri geliştirmişler. Tamamı milli sistemler. Bunların yazılımları milli şifreli algoritmalardan oluşan sistemler. Bu sayede bizim uçan SİHA'larımız, İHA'larımız bu yazılımlarda kullanılırken Türkçe kelimeler ve kodlar kullanılıyor. Dolayısıyla aslında bizim SİHA'larımız, İHA'larımız ya da karadaki diğer sistemlerimiz kendi aralarında haberleşirken Türkçe görüşüyorlar, Türkçe kelimelerle konuşuyorlar. İHA'larımız Türkçe konuşuyor."

ROBOTİK BİRLİKLER VE BULUT İHA SAHADA

Görüş şartlarının zayıf olduğu durumlarda dahi yerdeki bir karıncanın hareketini tespit edebilen Bulut isimli İHA'nın yanı sıra; Baha, Bozbey, Sancar (İDA), Barkan ve Karracı gibi robotik sistemlerin geliştirildiğini vurgulayan Güçlüer, Türkiye'de robotik silah birliklerinin kurulmaya başlandığını müjdeledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin yazılım ve siber savaş bağlamında uzun süreli ve yoğun bir harekatı yürütebilecek altyapıya sahip dünyadaki yegane ülkelerden biri olduğunu belirten Güçlüer, HAVELSAN yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.