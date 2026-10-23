20:53, 23/10/2026, Cuma
ROKETSAN'ın geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi dron ve kara hedeflerini tam isabetle vurdu
ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), "Uçan Göz Drone Yarışması" kapsamında icra edilen atış testlerinde döner ve sabit kanatlı dron hedefleri ile sabit kara hedefini başarıyla etkisiz hale getirdi.
Lazer ve elektromanyetik karıştırmayla "Çelik Kubbe"ye entegre koruma
ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, ALKA'nın asimetrik hava tehditlerine karşı sahadaki caydırıcılığını bir kez daha kanıtladığı vurgulandı. Hem yönlendirilmiş lazer tahrip yeteneğine hem de elektromanyetik karıştırma (jammer) teknolojisine sahip olan sistemin, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisi olan "Çelik Kubbe" projesinin asimetrik tehditlere karşı savunma kapasitesini doğrudan güçlendirdiği bildirildi.