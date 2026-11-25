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İLK ATIŞTA HEDEFİNİ TAM İSABETLE VURDU

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ve millî teknolojilerin insansız hava araçlarına entegrasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından geliştirilen lazer arayıcı başlıklı TOLUN-L mühimmatıyla ilk atış testini başarıyla tamamladı. Baykar, 25 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testin tam isabetle sonuçlandığını duyurdu.

TOLUN-L 50 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP

ASELSAN tarafından millî imkânlarla geliştirilen TOLUN-L, 250 libre sınıfında yer alan lazer arayıcı başlıklı güdümlü bir mühimmat olarak öne çıkıyor. Ataletsel navigasyon ve küresel konumlandırma sistemleriyle donatılan mühimmat, açılır kanat yapısına sahip.

İnsansız hava araçlarında kullanıldığında 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen TOLUN-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlamak amacıyla geliştirildi. Mühimmatın çevresel hasarı sınırlandırmaya yönelik özellikleri de bulunuyor.

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BAYRAKTAR AKINCI'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI, çift turboprop motorlu yapısı, yüksek irtifa ve uzun süre havada kalabilme özellikleriyle dikkat çekiyor. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren millî TİHA, 29 Ağustos 2021'de güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Baykar'ın yayımladığı teknik verilere göre 20 metre kanat açıklığına ve 12,2 metre uzunluğa sahip AKINCI, 6 bin kilogram azami kalkış ağırlığı ve 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunacak şekilde tasarlandı. 40 bin fit servis tavanına sahip hava aracı, 24 saatten fazla havada kalabiliyor.

Gelişmiş yapay zekâ ve otonom uçuş sistemleriyle donatılan AKINCI, otomatik kalkış ve iniş kabiliyetinin yanı sıra keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerini de yerine getirebiliyor.

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MİLLÎ MÜHİMMAT ÇEŞİTLİLİĞİ GENİŞLİYOR

Bugüne kadar farklı güdüm teknolojilerine sahip çok sayıda yerli ve millî mühimmatla atış testleri gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN mühimmat ailesinin farklı üyeleriyle de başarılı sonuçlar elde etti.

Daha önce kızılötesi arayıcı başlıklı TOLUN IIR ve sığınak delici TOLUN-P mühimmatlarıyla gerçekleştirilen testlerde hedefler tam isabetle vurulmuştu. TOLUN-L ile gerçekleştirilen son atış testiyle birlikte AKINCI'nın farklı mühimmat sistemleriyle uyumuna yönelik çalışmalarda yeni bir aşama daha kaydedildi.