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KIZILELMA'DA İLK TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ

Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden KIZILELMA, kabul testlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İlk aşamada 3 insansız savaş uçağının teslimatı gerçekleştirildi. Baykar'ın açıklamasına göre Türkiye, göreve hazır bir insansız savaş uçağını güvenlik güçlerine teslim eden ilk ülke oldu.

Baykar'ın resmî sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın teslim edilen uçakların önünde şirket çalışanlarına hitap ettiği anlar yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR: TARİHÎ BİR GÜNÜ BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Ekibine seslenen Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın uzun yıllara dayanan bir hayalin ürünü olduğunu belirterek projenin geldiği noktaya dikkat çekti.

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Bayraktar, "Arkadaşlar, yine tarihî bir günü sizlerle birlikte ilk idrak ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. KIZILELMA milletimizin tarihten beri gelen büyük bir ülküsüdür. İnsansız hava araçları için yaklaşık 20 sene öncesinden beri hayalimiz. Bugün tarihî bir adım daha gerçek oluyor." dedi.

Teslimatın dünya havacılık tarihi açısından önemine vurgu yapan Bayraktar, "İlk defa dünyada güvenlik güçlerine bir insansız savaş uçağı teslim olmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

İLK UÇUŞTAN ENVANTERE UZANAN SÜREÇ

KIZILELMA'nın geliştirme sürecindeki önemli aşamaları hatırlatan Bayraktar, millî insansız savaş uçağının ilk uçuşunu 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirdiğini belirtti.

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İlk uçuşun planlanandan yaklaşık bir yıl önce yapıldığını ifade eden Bayraktar, KIZILELMA'nın 30 Ağustos'ta TEKNOFEST'te vatandaşlarla buluştuğunu ve halkın duasını aldığını söyledi.

Projenin ilk uçuşundan bugüne birçok aşamayı geride bıraktığını belirten Bayraktar, 19 Kasım 2026 itibarıyla kabul süreçlerinin tamamlandığını ve teslimatın gerçekleştirildiğini açıkladı.

MİLLÎ RADAR VE GÖRÜŞ ÖTESİ FÜZE KABİLİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

KIZILELMA'nın testlerde ortaya koyduğu kabiliyetlere de değinen Bayraktar, millî AESA radarı ve görüş ötesi radar güdümlü füzeyle bir jet hedefinin vurulduğunu belirtti.

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Bu başarının dünya havacılık muharebesinde yeni bir dönemin kapısını araladığını savunan Bayraktar, "Bu, dünyada havacılık muharebesinin kapılarını Türk milleti adına yeni bir sayfayla aralamış oldu. Ve bunu ASELSAN'da, TÜBİTAK'taki yol arkadaşlarımızla birlikte başardık." dedi.

Havadan yere mühimmatların yanı sıra radar ve kızılötesi görüş sistemlerine ilişkin testlerin de başarıyla tamamlandığını belirten Bayraktar, KIZILELMA'nın göreve hazır şekilde güvenlik güçlerine teslim edildiğini vurguladı.

PROJEYE DESTEK VEREN KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Teslimatın ardından Baykar çalışanlarını tebrik eden Selçuk Bayraktar, " Ben hepinizi bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızdan, emeğinizden, gayretinizden dolayı. " ifadelerini kullandı.

Bayraktar, millî teknoloji hamlesine verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine de şükranlarını sundu.

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Projede birlikte çalıştıkları ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm paydaş kurumların katkılarına dikkat çeken Bayraktar, Baykar ekibine ve ailelerine de teşekkür etti.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR'I ANARKEN DUYGUSAL SÖZLER

Konuşmasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarını da unutmayan Selçuk Bayraktar, projenin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan isimleri rahmet ve minnetle andı.

Babası Özdemir Bayraktar'a özel olarak teşekkür eden Bayraktar, "Önderimiz, rehberimiz, yol arkadaşımız ve dostumuz rahmetli babamız sevgili Özdemir Bayraktar'a da ayrıca minnetlerimi ve hayır dualarımı iletiyorum. Kendisi bugünleri görseydi inanın çok mutlu olurdu. Bütün bu verilen gayretin boşa gitmediğini gözleriyle görmüş olurdu." dedi.