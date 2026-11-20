"Tedarik süreci tamir süresinin içerisindedir"

Araçların tamir ve onarım süreçlerinde azami bir sürenin bulunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tedarik süreci tamir süresinin içerisindedir, ayrıca bir süreci olmaz. O da 45 iş günüdür. Fakat olağanüstü durumlar olabilir. Bunu da yetkili servis bize izah eder ve 'Savaş çıktı, elektrikler kesildi, araç buradan gelemiyor, yurt dışından gelecek, uzadı' der. Dolayısıyla da bilgi vermek ve bunu da ispat etmek zorundadır. Keyfi olarak gecikme oldu falan diyemez. Tüketici aracını bıraktığında bir teslim fişi düzenlenecek ve sorunun ne olduğu çözümüyle yazılıp kendisine verilecek. O iş emri imzalaması, imzalamaması tüketicinin lehine ya da aleyhine bir durum içermez. Her halükarda aracı verdiği tarih itibarıyla 45 iş günü başlamıştır ve bu tüketiciyi 10 sene içerisinde korur. Tüketicinin herhangi bir şerh düşmesine gerek yok. O iş emrini aldıktan ve kendisinden bir bedel istendikten sonra zaman içerisinde bu parçaya zam geldi gibi bir bahane asla kabul edilemez. Tüketiciden fazla para alınırsa da bu karardaki olduğu gibi iade edilir"