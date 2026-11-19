TOGG bütçeye uygun kampanyayı duyurdu: Yıl sonuna kadar 1.5 milyon TL sürprizi

Togg Kasım 2026 kampanyası, sıfır kilometre otomobil almak isteyenlerin gündemine girdi. Yerli otomobil markasının T10X ve T10F modelleri için sunduğu finansman seçenekleri dikkat çekerken, özellikle sıfır faizli kredi fırsatları araç sahibi olmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor. T10F V2 modelinde 1 milyon TL'ye 6 ay, 800 bin TL'ye 8 ay vadeli faizsiz kredi seçenekleri sunulurken, 4More versiyonlarında finansman tutarı 1,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Kasım ayına özel kampanyalarla birlikte Togg modellerinin güncel satış fiyatları da merak konusu oldu. Araç almayı düşünenler, kredi seçeneklerinin yanı sıra aylık taksit tutarlarını ve modeller arasındaki fiyat farklarını karşılaştırıyor. Özellikle T10X ve T10F modellerinde hangi donanım seviyesinin hangi fiyatla satışa sunulduğu araştırılıyor. Peki, Kasım 2026'da Togg T10X ve T10F fiyatları ne kadar? Sıfır faizli kredi kampanyasında aylık taksitler kaç TL? İşte güncel fiyat listesi ve finansman hesaplamaları...