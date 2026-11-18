Bir de 70 bin TL takas desteği var!





Kia'nın kasım ayı kampanyasını dikkat çekici hale getiren bir diğer ayrıntı ise takas desteği.





Markanın resmi kampanya açıklamasına göre Seltos Cool versiyonunda 70.000 TL takas desteği de sunuluyor.





Mevcut otomobilini değiştirerek yeni bir SUV satın almayı planlayanlar için bu destek önemli bir seçenek oluşturuyor.