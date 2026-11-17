Toyota C-HR Hybrid'de 569 bin TL indirim





Toyota C-HR Hybrid modelinde en yüksek fiyat avantajı giriş seviyesi Flame e-CVT versiyonunda sunuluyor. Liste fiyatı 2 milyon 859 bin TL olan araç, kampanyayla 2 milyon 290 bin TL'ye geriliyor.





1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.859.000 TL yerine 2.290.000 TL (569.000 TL indirim, yüzde 19,9)1.8 Hybrid Passion e-CVT: 3.112.000 TL yerine 2.873.000 TL (239.000 TL indirim, yüzde 7,7)1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 3.419.000 TL yerine 3.132.000 TL (287.000 TL indirim, yüzde 8,4)1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT: 3.577.000 TL yerine 3.307.000 TL (270.000 TL indirim, yüzde 7,5)