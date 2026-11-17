En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyurdu. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 26,8 gerilerken, en çok tercih edilen otomobil markaları sıralamasında Renault zirveyi korudu, Togg ise yüzde 11,7 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte marka ve renk tercihlerinde son tablo...
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