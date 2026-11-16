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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Bayburt'ta ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 22 bin 109 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde ise ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866

Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866'ya ulaştı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2'sini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,8 azaldı.

Ocak-ekim döneminde 55 bin 184 taşıtın kaydı silindi

Ocak-ekim döneminde 1 milyon 633 bin 858 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 55 bin 184 taşıtın kaydı ise silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 578 bin 674 arttı.

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Otomobillerde benzinli modeller ilk sırada

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 otomobilin yüzde 40,4'ü benzinli, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 19,1'i elektrikli, yüzde 7'si dizel ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu.

Ekim ayında 873 bin 545 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yüzde 68,3'ünü otomobiller oluşturdu.

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