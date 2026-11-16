16/11/2026, Pazartesi10:26
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
31

Bildirimler

Günlük 60 tonluk üretim kapasitesine sahip16 Kasım 2026 10:15 PazartesiSON DAKİKA
5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdı16 Kasım 2026 10:15 PazartesiSON DAKİKA
Son 1 yılın en düşük seviyesine yaklaştı: 🔴İşte güncel fiyatlar16 Kasım 2026 10:00 PazartesiSON DAKİKA
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın nakit serveti ilk kez ortaya çıktı16 Kasım 2026 09:45 PazartesiSON DAKİKA
Her bayram eski oturduğu mahalleye gidip bakın ne dağıtırdı?16 Kasım 2026 09:26 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdıA Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü

Altın fiyatlarında sert geri çekilme: Son 1 yılın dibine yaklaştı

09:30, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:50, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri karşısında baskı altında kalan ons altın 3 bin 900 doların altına inerek bir yıldan fazla süredir en düşük seviyesine yaklaştı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası sinyalleriyle sert bir geri çekilme yaşıyor.

Enflasyon endişeleri arasında birçok Fed yetkilisinin ek faiz artırımlarına işaret etmesi ve Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın masada olabileceğinin konuşulması değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR: GÖZLER KEVIN WARSH'TA


Piyasalarda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığı yüzde 92 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, merkez bankasının yeni dönemdeki politika yönüne dair ipuçları almak için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalara ve Çarşamba günü yayımlanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı.

ONS VE GRAM ALTINDA RAKAMLAR


Küresel piyasalardaki dolar rallisi iç piyasada da gram altın fiyatlarını aşağı çekti:


Ons Altın: Güne 3 bin 879 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3 bin 861 dolar, en yüksek ise 3 bin 901 dolar seviyelerini test etti ve 3 bin 868 dolar bandında işlem görüyor.


Gram Altın: Güne 6 bin 280 liradan giriş yapan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 257 lira, en yüksek 6 bin 317 lirayı görürken 6 bin 264 lira seviyesinden alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (ALIŞ - SATIŞ)


Paylaşılan piyasa tablosundaki güncel altın alış ve satış rakamları ise şu şekilde sıralandı:

XGLD - Altın: Alış 6.234,78 TL – Satış 6.234,98 TL


CEYREK - Çeyrek Altın: Alış 10.013,11 TL – Satış 10.595,74 TL


SRES - Reşat Altını: Alış 43.239,84 TL – Satış 43.893,34 TL


SRESK - Kulplu Reşat: Alış 43.153,13 TL – Satış 43.805,31 TL


SCUM - Cumhuriyet Altını: Alış 41.969,92 TL – Satış 42.604,23 TL


SCUM_025 - Ata Lira - Çeyrek: Alış 10.492,48 TL – Satış 10.651,06 TL


ATA - Tam Altın: Alış 42.583,01 TL – Satış 42.949,11 TL

IKIBUCUK - İki Buçuk Altın: Alış 103.768,40 TL – Satış 104.522,20 TL 




BESLI - Beşli Altın: Alış 208.802,30 TL – Satış 213.478,60 TL 




GREMSE - Gremse Altın: Alış 99.972 TL – Satış 105.789,10 TL 




ZIYNET - Ziynet Altın: Alış 40.178,62 TL – Satış 41.808,87 TL 




SZIY - Ziynet Altın - Tam: Alış 40.806,67 TL – Satış 41.423,40 TL SZIY_025 - 




Ziynet Altın - Çeyrek: Alış 10.201,67 TL – Satış 10.355,85 TL 



BILEZIK - 22 Ayar Bilezik: Alış 5.758,34 TL – Satış 6.055,47 TL 


BILEZIK18 - 18 Ayar Bilezik: Alış 4.619,33 TL – Satış 4.630,28 TL 


BILEZIK14 - 14 Ayar Bilezik: Alış 3.606,87 TL – Satış 3.616,81 TL 


GLDTRY - Ons Altın (₺): Alış 193.306,50 TL – Satış 193.316,30 TL 


GLDEUR - Ons Altın (€): Alış 3.480,07 € – Satış 3.480,66 €  

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar :AltınAltın fiyatlarıGram AltınÇeyrek altınPiyasaYatırım
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Altın fiyatlarında sert geri çekilme: Son 1 yılın dibine yaklaştı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası sinyalleriyle sert bir geri çekilme yaşıyor.

Enflasyon endişeleri arasında birçok Fed yetkilisinin ek faiz artırımlarına işaret etmesi ve Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın masada olabileceğinin konuşulması değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR: GÖZLER KEVIN WARSH'TA


Piyasalarda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığı yüzde 92 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, merkez bankasının yeni dönemdeki politika yönüne dair ipuçları almak için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalara ve Çarşamba günü yayımlanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı.

ONS VE GRAM ALTINDA RAKAMLAR


Küresel piyasalardaki dolar rallisi iç piyasada da gram altın fiyatlarını aşağı çekti:


Ons Altın: Güne 3 bin 879 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3 bin 861 dolar, en yüksek ise 3 bin 901 dolar seviyelerini test etti ve 3 bin 868 dolar bandında işlem görüyor.


Gram Altın: Güne 6 bin 280 liradan giriş yapan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 257 lira, en yüksek 6 bin 317 lirayı görürken 6 bin 264 lira seviyesinden alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (ALIŞ - SATIŞ)


Paylaşılan piyasa tablosundaki güncel altın alış ve satış rakamları ise şu şekilde sıralandı:

XGLD - Altın: Alış 6.234,78 TL – Satış 6.234,98 TL


CEYREK - Çeyrek Altın: Alış 10.013,11 TL – Satış 10.595,74 TL


SRES - Reşat Altını: Alış 43.239,84 TL – Satış 43.893,34 TL


SRESK - Kulplu Reşat: Alış 43.153,13 TL – Satış 43.805,31 TL


SCUM - Cumhuriyet Altını: Alış 41.969,92 TL – Satış 42.604,23 TL


SCUM_025 - Ata Lira - Çeyrek: Alış 10.492,48 TL – Satış 10.651,06 TL


ATA - Tam Altın: Alış 42.583,01 TL – Satış 42.949,11 TL

IKIBUCUK - İki Buçuk Altın: Alış 103.768,40 TL – Satış 104.522,20 TL 




BESLI - Beşli Altın: Alış 208.802,30 TL – Satış 213.478,60 TL 




GREMSE - Gremse Altın: Alış 99.972 TL – Satış 105.789,10 TL 




ZIYNET - Ziynet Altın: Alış 40.178,62 TL – Satış 41.808,87 TL 




SZIY - Ziynet Altın - Tam: Alış 40.806,67 TL – Satış 41.423,40 TL SZIY_025 - 




Ziynet Altın - Çeyrek: Alış 10.201,67 TL – Satış 10.355,85 TL 



BILEZIK - 22 Ayar Bilezik: Alış 5.758,34 TL – Satış 6.055,47 TL 


BILEZIK18 - 18 Ayar Bilezik: Alış 4.619,33 TL – Satış 4.630,28 TL 


BILEZIK14 - 14 Ayar Bilezik: Alış 3.606,87 TL – Satış 3.616,81 TL 


GLDTRY - Ons Altın (₺): Alış 193.306,50 TL – Satış 193.316,30 TL 


GLDEUR - Ons Altın (€): Alış 3.480,07 € – Satış 3.480,66 €  

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1/10
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet