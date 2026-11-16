ONS VE GRAM ALTINDA RAKAMLAR





Küresel piyasalardaki dolar rallisi iç piyasada da gram altın fiyatlarını aşağı çekti:





Ons Altın: Güne 3 bin 879 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3 bin 861 dolar, en yüksek ise 3 bin 901 dolar seviyelerini test etti ve 3 bin 868 dolar bandında işlem görüyor.





Gram Altın: Güne 6 bin 280 liradan giriş yapan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 257 lira, en yüksek 6 bin 317 lirayı görürken 6 bin 264 lira seviyesinden alıcı buluyor.