Güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri karşısında baskı altında kalan ons altın 3 bin 900 doların altına inerek bir yıldan fazla süredir en düşük seviyesine yaklaştı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası sinyalleriyle sert bir geri çekilme yaşıyor.
Enflasyon endişeleri arasında birçok Fed yetkilisinin ek faiz artırımlarına işaret etmesi ve Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın masada olabileceğinin konuşulması değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR: GÖZLER KEVIN WARSH'TA
Piyasalarda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığı yüzde 92 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.
Yatırımcılar, merkez bankasının yeni dönemdeki politika yönüne dair ipuçları almak için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalara ve Çarşamba günü yayımlanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı.
ONS VE GRAM ALTINDA RAKAMLAR
Küresel piyasalardaki dolar rallisi iç piyasada da gram altın fiyatlarını aşağı çekti:
Ons Altın: Güne 3 bin 879 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3 bin 861 dolar, en yüksek ise 3 bin 901 dolar seviyelerini test etti ve 3 bin 868 dolar bandında işlem görüyor.
Gram Altın: Güne 6 bin 280 liradan giriş yapan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 257 lira, en yüksek 6 bin 317 lirayı görürken 6 bin 264 lira seviyesinden alıcı buluyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (ALIŞ - SATIŞ)
Paylaşılan piyasa tablosundaki güncel altın alış ve satış rakamları ise şu şekilde sıralandı:
XGLD - Altın: Alış 6.234,78 TL – Satış 6.234,98 TL
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