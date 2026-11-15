Toyota suçüstü yakalandı: Terör Devleti İsrail'in ikmal hattında japon imzası

Japon markası Toyota, Middle East Eye (MEE) tarafından yayımlanan ve araçların silah ve mühimmat depolama sahalarında bulunduğunu, cephe hattındaki birliklerin ikmal hatlarında görev yaptığını ve ordunun lojistik kolordusu tarafından kullanıldığını gösteren fotoğraf ve videoların ardından, forkliftlerinin soykırımcı İsrail ordusu tarafından kullanımını soruşturduğunu açıkladı.
Sivil kullanım amaçlı olduğu iddiası
Bu bağlamda Toyota, araçlarının askeri kullanım amaçlı olmadığını savunuyor. Şirket, MEE’ye yaptığı açıklamada; teknoloji ve ürünlerinin “yalnızca sivil kullanım amaçlı” olmasını sağlamak için hem İsrail Savunma Bakanlığı hem de İsrail’deki resmi satıcısı ile bağlayıcı taahhütleri bulunduğunu söyledi.
Ancak katil İsrail Ordusu’nun Toyota forkliftlerinin İsrail’deki bir füze ve mühimmat deposunda, lojistik birimin eğitim üssünde ve bir mühimmat fabrikasının içinde kullanıldığını gösteren görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı ortaya çıktı. Toyota ortaya çıkan görüntüler sonrası anlaşmaların ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere görüntüleri incelediğini bildirdi.
"Gerekirse harekete geçeceğiz"
Forkliftler, Toyota’nın yan kuruluşu olan Toyota Material Handling aracılığıyla üretilmektedir. Toyota Material Handling sözcüsü MEE’ye yaptığı açıklamada, “Herhangi bir araç üreticisinin aracılar tarafından satın alınıp yeniden satılan araçları takip etmesi imkansız olsa da bu fotoğraf ve videoları inceliyor ve kullanım sözleşmelerimizin ihlal edilip edilmediğini araştırıyoruz. Gerekirse forkliftlerimizin yetkisiz veya uygunsuz kullanımını önlemek için harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
Toyota, İsrail Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmenin ayrıntılarını paylaşmadığı gibi, neyi ihlal olarak değerlendireceğini veya nasıl bir adım atacağını da açıklamadı.
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