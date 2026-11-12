820 bin TL'den başlıyor: ÖTV'siz alınacak araç modelleri neler, fiyatları ne kadar? Kasım 2026 ÖTV muafiyetli araç fiyatları

ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyat listeleri 2026
Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.269.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.428.630 TL.
Renault Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.760.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.670.526 TL.
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump: Satış fiyatı 1.575.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.012.500 TL.
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump: Satış fiyatı 1.759.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.130.786 TL.
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style: Satış fiyatı 1.780.666 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.144.714 TL.
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite: Satış fiyatı 1.898.165 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.220.249 TL.
Hyundai IONIQ 3 107,8 kW Standart menzil Select: Satış fiyatı 1.799.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.499.167 TL.
Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend: Satış fiyatı 2.099.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.749.167 TL.
Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Trend + Vision Roof: Satış fiyatı 2.149.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.790.833 TL.
Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime: Satış fiyatı 2.249.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.874.167 TL.
Hyundai IONIQ 3 99,5 kW uzun menzil Prime + Vision Roof: Satış fiyatı 2.349.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.957.500 TL.
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: Satış fiyatı 1.830.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.176.429 TL.
Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp: Satış fiyatı 2.035.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.281.296 TL.
Renault Duster evolution Eco-G 120 hp: Satış fiyatı 1.865.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.198.929 TL.
Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.050.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.290.741 TL.
Renault Duster evolution hybrid 4x4 150 hp: Satış fiyatı 2.850.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.425.000 TL.
Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp: Satış fiyatı 2.200.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.385.185 TL.
Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp: Satış fiyatı 2.725.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.362.500 TL.
Renault Duster techno hybrid 4x4 150 hp: Satış fiyatı 2.920.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.440.000 TL.
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: Satış fiyatı 1.841.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.183.500 TL.
Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: Satış fiyatı 2.199.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.384.000 TL.
Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: Satış fiyatı 2.349.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.479.000 TL.
Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: Satış fiyatı 2.699.000 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1.633.605 TL.
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