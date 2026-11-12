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Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başlıyor: Havza’da lastikçilerde yoğunluk

14:09, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:15, 12/11/2026, Perşembe
IHA
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Beyaz bir Doblo minibüsün lastiğini değiştiren iki tamirci ve arka planda raflarda dizili lastikler, kış lastiği yoğunluğuna dikkat çekiyor.

Samsun’un Havza ilçesinde, 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastik işletmelerinde yoğunluk yaşanıyor. 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek uygulamada, zorunluluğa uymayan araç işletenlerine 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Havza’da kış lastiğine olan talep arttı. Özellikle ticari araç sahipleri, uygulama başlamadan lastik değişimlerini tamamlamak için oto lastikçilerin yolunu tutuyor. Sürücüler hem güvenli yolculuk yapmak hem de cezayla karşılaşmamak için değişimleri erkenden yaptırıyor.

IHAHAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI

“Son günleri beklemeyin”

Oto lastik işletmesi çalışanı Abdurrahman Teber, kış lastiğinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini, can ve mal güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Teber, şunları kaydetti:

“Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiğine talep artmaya başladı. Özellikle 15 Kasım’da başlayacak zorunlu uygulama nedeniyle ticari araç sahipleri lastik değişimi için iş yerlerimize geliyor. Son günlere doğru yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları için lastik değişimlerini erkenden yaptırmalarını öneriyoruz.”

IHAHAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI

Değişimde diş derinliği ve hava basıncına dikkat

Teber, kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak fren mesafesinin kısalmasına katkı sağladığını belirtti. Sürücülerin lastik değişimi sırasında diş derinliği, hava basıncı ve lastiklerin genel durumunu da kontrol ettirmesi gerektiğini ifade etti.

Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 4 Ekim 2025 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ
 değişikliğiyle, daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan zorunluluk 15 Kasım-15 Nisan dönemine alındı. Böylece uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıktı. Zorunluluk, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları kapsıyor.
Valilikler, il sınırları içindeki uygulama süresini Bakanlığın belirlediği tarihlerin öncesinde ve sonrasında birer ay uzatabiliyor.
Samsun Valiliği de 5 Kasım 2026 tarihli duyurusunda
, il sınırları içinde yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar için zorunluluğun 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihleri arasında uygulanacağını bildirdi.
IHAHAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI

Hangi lastikler kış lastiği olmalı?

  • Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde: tahrikli dingiller üzerindeki tüm lastikler
  • Kamyonet, minibüs ve otomobillerde: tüm lastikler
  • Seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılanlar da kış lastiği olmalı.
  • Sadece buzlu zeminde kullanılabilen çivili lastikler kış lastiği yerine geçiyor.
  • Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması zorunluluğu ortadan kaldırmıyor.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

27 Şubat 2026 tarihli ve 33181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan araç işletenlerine 6 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Hususi araçlarda zorunluluk yok

Yolcu ve yük taşımacılığı dışındaki hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yetkililer, kış şartlarında can ve mal güvenliği için tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyor.

Başlıklar :kış lastiğihavzasamsun
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Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başlıyor: Havza’da lastikçilerde yoğunluk
Beyaz bir Doblo minibüsün lastiğini değiştiren iki tamirci ve arka planda raflarda dizili lastikler, kış lastiği yoğunluğuna dikkat çekiyor.
HAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI
HAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI
HAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI
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