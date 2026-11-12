Eskişehir'de çikolata kutusuna gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

Çikolata kutusundan yaklaşık 300 mermi çıktı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekipleri, bir çikolata kutusunun içerisine gizlenmiş mühimmat ele geçirdi. Olay, Gökmeydan Mahallesi Kaya Sokak'ta meydana geldi.
Şüpheli kutu ihbarı polisi harekete geçirdi
Sokakta şüpheli bir kutu bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevrede detaylı inceleme yapan ekipler, çikolata kutusunun içerisinde yaklaşık 300 uzun namlulu tüfek mermisi buldu.
Ele geçirilen mühimmat, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhafaza altına alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.