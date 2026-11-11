Güngören’de eve pencereden girmeye çalışan hırsız sıkışarak asılı kaldı: O anlar kamerada

Sınır ötesi operasyonlara bile gitti: Mehmetçik'in 76 yaşındaki 'Elmacı Dede'si bu kez Edirne'de moral verdi

Kamuoyunda "Elmacı Dede" olarak bilinen 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, vatan nöbetindeki Mehmetçik’e moral vermek için bu kez Denizli’den Edirne’ye yola çıktı. 785 kilometrelik yolu 13 saatte kat ederek Çivril üzümü getiren Yılmaz, sınır hattındaki askeri birlikleri ziyaret ederek Türk milletinin dualarını ve sevgisini askerlere ulaştırdı.