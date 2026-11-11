Güngören’de eve pencereden girmeye çalışan hırsız sıkışarak asılı kaldı: O anlar kamerada

Kaymakama saldıran pitbull barınakta da dehşet saçtı: 3 çalışanı bacağından ısırdı sahibi 4 kişiyi darbetti
Erzurum’da yaklaşık iki ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’e saldıran pitbull cinsi köpeğin tutulduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda dehşet anları yaşandı. Köpeğini görmek bahanesiyle tesise gelen sahibi A.T.E., görevlilere saldatarak 4 kişiyi darp ederken, pitbull ise 3 çalışanı bacağından ısırdı. Şüpheli, köpeği de yanına alarak olay yerinden kaçtı.
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