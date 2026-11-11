Annesine sürpriz yapmak isteyen küçük kız evi yaktı: İki kardeşin korku dolu anları güvenlik kamerasında

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yürekleri ağza getiren bir yangın olayı meydana geldi. İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve dönen 10 yaşındaki Hayrunnisa, yorgun gelen annesine jest yapmak amacıyla mutfağa geçip yemek hazırlamak istedi.

OCAKTA UNUTULAN YAĞ ALEV ALDI

Ocağın üzerine yağ koyan küçük kız, yemeğin pişmesini beklerken televizyon izlemek üzere salona geçti. Bir süre sonra ocağın üzerinde unutulan kızgın yağ alev alarak kısa sürede mutfaktaki eşyalara sıçradı. Dumanların evi kaplamaya başladığı sırada marketten eve dönen 12 yaşındaki ağabey Muhammet Mustafa kapıyı açtığında yangını fark etti.

12 YAŞINDAKİ AĞABEYİN SOĞUKKANLILIĞI FACİAYI ÖNLEDİ

Evi saran duman ve alevleri gören Muhammet Mustafa, hemen cep telefonuna sarılarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve adresi verip yardım istedi. Bu sırada 10 yaşındaki Hayrunnisa ise panikle pencereye koşarak camı açıp dumanın tahliye olmasına çalıştı. Kısa sürede adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve sönürdü.

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Yangında şans eseri iki kardeş de yara almadan kurtulurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İki kardeşin yaşadığı panik, küçük kızın camı açma çabası ve ağabeyin 112 ile yaptığı konuşma anları ise evin içinde bulunan çocuk kamerasınca anbean kaydedildi.