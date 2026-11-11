İstanbul trafiğinde maganda dehşeti kamerada: Tartıştığı sürücü ve yanındakileri sopalarla öldüresiye dövdüler

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İstanbul'un yoğun trafiğinde yaşanan gerginlikler her geçen gün daha da tehlikeli boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Son olarak trafikte başlayan bir tartışmayı kavgaya dönüştüren bir grup gözü dönmüş maganda, dehşet saçan anlara imza attı.

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul'da akşam saatlerinde ana arterlerden birinde meydana geldi. Seyir halindeki iki grup arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli şahıslar, tartıştıkları sürücünün kullandığı aracın önünü keserek durdurdu.

Araçlarından ellerinde sopalarla inen saldırganlar, kısa sürede otomobilin etrafını sararak hem araca hem de içindekilere yöneldi.

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BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Gözü dönmüş magandalar, defalarca vurdukları sopalı darbelerle sürücüyü ve araçta bulunan yolcuları hedef aldı. Gelen peş peşe öldürücü ve şiddetli darbeler karşısında savunmasız kalan sürücü ile arkadaşları ağır yaralanarak olay yerinde baygınlık geçirdi.